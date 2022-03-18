没有 Guardado 或 Funes Mori，墨西哥将面临关键比赛

墨西哥城（美联社）—— 由于安德烈斯·瓜尔达多和罗赫略·富内斯·森以及以色列雷耶斯和圣地亚哥·吉门尼斯臭名昭著的缺席是个大新闻，墨西哥周四宣布了一个由 29 名球员组成的名单，将面对将决定世界杯平局的三场比赛。

墨西哥队队长兼西班牙贝蒂斯球员瓜尔达多左大腿后部受伤，而阿根廷教练杰拉尔多·马蒂诺的破坏者之一前锋富内斯·莫里也无法到场，因为他的右大腿受伤。

墨西哥将在下周四主办美国，下周日访问洪都拉斯，并于3月30日星期三主办萨尔瓦多，以结束2022年卡塔尔Concacaf预选赛。

Tri获得21分，在平局的最后八角形中排名第三，这是最后一个获得世界杯直接门票的八角形。除墨西哥之外的是美国，它的收成相同，但进球差异更大，而加拿大则以 25 分领先。

巴拿马有 17 分，排名第四，因此目前它有权与来自大洋洲（可能是新西兰）的国家队进行洲际季后赛。

装备

弓箭手：吉列尔莫·奥乔亚（美国）、鲁道夫·科塔（莱昂）、乔纳森·奥罗斯科（蒂华纳）和阿尔弗雷多·塔拉韦拉（彪马）。

Zagueros：豪尔赫·桑切斯（美国）、赫拉尔多·阿特亚加（比利时亨克）、约翰·巴斯克斯（意大利热那亚）、朱利安·阿劳霍（美国洛杉矶银河）、耶稣·加拉多（蒙特雷）、塞萨尔·蒙特斯（蒙特雷）、赫克托·莫雷诺（蒙特雷）、以色列雷耶斯（普埃布拉）、内斯特·阿劳霍（西班牙塞尔塔）、耶稣·安古洛（蒂格雷斯）。

传单：埃德森·阿尔瓦雷斯（荷兰阿贾克斯）、赫克托·埃雷拉（西班牙马德里竞技）、卡洛斯·罗德里格斯（克鲁兹·阿祖尔）、路易斯·罗莫（蒙特雷）、鲁道夫·皮萨罗（蒙特雷）、埃里克·阿吉雷（蒙特雷）、埃里克·古铁雷斯（荷兰埃因霍温）和迭戈·莱内斯（西班牙贝蒂斯）。

前锋：亨利·马丁（美国）、圣地亚哥·吉梅内斯（蓝十字）、乌里尔·安图纳（蓝十字）、亚历克西斯·维加（芝华士）、希文·洛萨诺（意大利那不勒斯）、耶稣·科罗纳（西班牙塞维利亚）和劳尔·希门尼斯（英格兰伍尔弗汉普顿）。