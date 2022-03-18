以Tigre-Platense为亮点，经典赛的日期开始了：时间，电视和联赛杯当天三场比赛的编队

尽管事实是，由于球队之间的竞争，大部分具有最激动人心的比赛将在周六至周日之间进行，但本周五，联赛杯将提出几项建议，开始第七场比赛，即经典赛。对于 pica 来说，最有趣的活动将发生在维多利亚州，蒂格雷将在那里举办 Platens e。但是，在比赛的跨区日期的延续中，还将有另外两个配对：位于马德普拉塔的阿尔多西维-帕特罗纳托和飓风球场上的巴拉卡斯中央萨米恩托。

ALDOSIVI-PATRANAGE：

Aldosivi 和 Patronato 在马德普拉塔面对面 (@clubaldosivi)

在马德普拉塔，永久性将有最终的预期：由马丁·巴勒莫（MartínPalermo）领导的那些人从击败巴拉卡斯中央（Barracas Central）的比赛中恢复过来，他们将捍卫自己的家园，抵御董事会在维森特·洛佩斯（VicenteLópez）击败Platense之后甜蜜的董事会。

埃尔· 蒂布隆（El Tiburón）将有机会进入联赛杯四分之一决赛的预选区，等待他们所在地区的其他对手加起来三人会发生什么。就赞助人而言，他需要尽快获得积分，因为他是普通桌上的排球手，并且根本没有很好地开始比赛（4次失利和一场平局）。

可能的编队：

体育场：何塞·玛丽亚·米内拉。

Hora：16:00。

裁判：豪尔赫·巴利尼奥。

它将通过电视转播：TNT Sports。





TIGRE-PLANSE：

Tigre 和 Platense 为了荣誉面对面

将在维多利亚州演出的那支将与经典香气搭配。斗牛士和鱿鱼有着历史性的竞争，将把荣誉置于危险之中。由于桌子平均，这将是又一次重要的会议。

迭戈·马丁内斯（DiegoMartínez）率领的球员是在马德普拉塔对阵阿尔多西维的不败比赛中输掉后抵达的，尽管他重返西甲的竞选活动是可以接受的：三场平局和两场胜利使他进入了联赛杯四分之一决赛的入场区。

马龙的现实情况有所不同：在以两场胜利和一场平局的辉煌开局之后，克劳迪奥·斯彭顿的球队连续三场失利（班菲尔德、联盟和帕特罗纳托），这使他故意掉进了 A 区和平均桌。他正在一个复杂的据点寻求恢复。

可能的编队：

体育场：何塞·德拉焦万纳

霍拉：19:15。

裁判：Yael Falcon Perez。

电视转播：公共电视台和 ESPN。





中央萨米恩托军营：

自阿尔弗雷多·贝尔蒂到来以来，巴拉卡斯中央赢了两分之二

考虑到下表和上表，Guapo 和G reen将在Huracán球场发生冲突。

在技术驾驶中取代鲁道夫·德保利的阿尔弗雷多·贝尔蒂的帮助下，巴里克车队在两场比赛中赢得了两场胜利，不再是B区的殖民者（它与拉努斯，阿森纳，中科尔多瓦圣地亚哥德尔埃斯特罗和贝莱斯共享最后一步）。在连续四次跌倒之后，在罗萨里奥对阵阿尔多西维和中环的胜利是沙漠中的水。

另一方面，以色列达蒙特将在胡宁对阵纽厄尔的平局之后努力恢复胜利之路。到目前为止，萨米恩托在比赛中几乎没有输给 Platense，如果他今天作为访客获胜，他将攀升到 A 区的榜首。

可能的编队：

体育场：托马斯·阿道夫·杜科（当地 barr.acas）。

Hora：21:30

裁判：赫尔曼·德尔菲诺。

将进行电视转播：福克斯体育高级版。





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