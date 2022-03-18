Wisin 和 Yandel 在波多黎各开设第七家活动并创下纪录

圣胡安，3月18日由Wisin和Yandel组成的波多黎各城市音乐二人组在圣胡安的何塞·米格尔·阿格雷洛特体育馆举行了第七场演出，此外还在数小时内创下了创纪录的78,000张门票销量。 该组织本周五在一份声明中报道说，在波多黎各罗马斗兽场举行的一场演出首次在不到七个小时的时间内全部售出了六场演出。 Wisin 和 Yandel 与波多黎各支持者的团聚将于 12 月 2 日星期五开始，此前 4 年来，作为 “科莫·安特斯” 巡回演唱会的一部分，他们聚集了超过 12 万名同胞参加音乐会。 Wisin和Yandel评论说：“我们对波多黎各亲爱的人们的反应感到非常感激和兴奋，我们已经准备好把所有东西都放在舞台上，在我们最喜欢的地方作为二人组结束这个周期。” “最后的任务” 是Live Nation制作的巡回演唱会，将覆盖美国的26个城市，从迈阿密的FTX竞技场开始，到波多黎各结束。 此外，这标志着 Wisin 和 Yandel 作为二人组 19 年后在同一舞台上的告别。 制片人帕科·洛佩斯说：“Wisin和Yandel是第一批让我有机会在Choliseo制作演出的艺术家，如今，在超过25场演出之后，我们仍在创造历史。” “这一系列音乐会标志着这些在波多黎各和世界各地深受喜爱的艺术家无可争议的遗产的终结。一如既往，我们将为观众带来令人难忘的奇观，” 他说。 “近二十年来，Wisin和Yandel一直在巩固他们在音乐史上的地位。Live Nation高级副总裁Hans Schafer说，“最后一次任务” 巡回演唱会标志着他职业生涯中的又一个里程碑，这是艺术家在 “El Choli” 中进行的最大规模的门票销售。 管理波多黎各斗兽场的公司ASM Global的区域经理豪尔赫·佩雷斯（JorgePérez）报告说，今天Wisín和Yandel的单日销量在短短几个小时内就超过了78,000张门票，创下了创纪录的记录。 在今天的销售中，平均每分钟处理533张门票，第七功能的营销仍在继续。 Wisin 和 Yandel 最近从他们即将发行的专辑中发行了第二张单曲 “No Se Olvida”，该专辑也将被称为 “最后的任务”。首席 arm/laa