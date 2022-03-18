保留 palkachupas 的玻利维亚 “迪士尼英雄” 威廉·费鲁菲诺

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平, 18 三月每天, 威廉·费鲁菲诺每天步行四个小时去他的学校.在途中，他被鸟的颜色所震撼，以至于他开始观察它的生活方式，巢穴，甚至在不知道几年后它将成为保护玻利维亚特有鸟类之一的 “英雄” 的情况下学会了它的歌曲。 埃菲·费鲁菲诺告诉埃菲·费鲁菲诺（Efe Ferrufino），从苏马亚（Sumaya）社区到拉巴斯省阿波罗（Apolo）市的阿滕（Aten），他不得不去学习15公里，这使他更接近玻利维亚的特有鸟类palkachupa，在盖丘亚语中意为 “裂尾或短尾”。 他对保护这些鸟类的自愿承诺为他赢得了 “迪士尼保护英雄” 的认可，该奖项授予了全球 15 个人对保护野生动植物和自然栖息地的贡献。 费鲁菲诺（Ferrufino）是洛斯莱科斯（Los lecos）土著人民的一部分，他评论说，让他着迷的第一件事是羽毛的黄色和尾巴上的叉子。他一点一点地开始观察到途中有几只鸟的标本，他学会了识别它们的巢穴和歌声。 多年来，他的兴趣超越了，他学会了吹口哨，就像 palkachupas 的歌一样。这样，他就识别并可视化了它们。 费鲁菲诺说：“发声非常柔和，可以在50米处听到歌声，如果您是专家，那么这种物种的歌声对形象化它们有很大帮助。” 凭借他对该物种的所有了解，几位生物学家联系了他，成为他的向导，并帮助他们找到标本进行研究并进行保护研究。 正是通过这些调查以及与生物学家的讨论，他开始了解有关该物种的更多信息，了解保护该物种的重要性，并确定威胁该物种的因素。 2010年，他与该物种的监测合作，并计算了至少800个标本，但他认为今天的标本 “少得多”，因为牲畜和 “道路开放” 正在摧毁其部分栖息地。 他强调说：“这些鸟类所需的植物和树木的减少正在影响它们的种群，我们看到的巢越来越少。” 鸟类的保护区 注意到palkachupas栖息地的影响，阿波罗社区与民间协会Armonía一起决定保护这一重要物种的栖息地，并为这些鸟类准备保护区。 在那里，他们种植了一些受农业和畜牧业影响的植物和树木，例如帕尔卡丘帕人筑巢的Higuerón或Mapajo或Yuri。 费鲁菲诺说：“至少有七种物种是鸟类筑巢或以果实为食的最常见物种，这是保护这些鸟类所必需的。” 这就是为什么该保护区拥有足够的人员和财政支持来当场监测该物种是 “至关重要的”。 玻利维亚人说：“现在它没有资金，已经瘫痪了，但它就像一个社区保护区，可以成为巨大的旅游潜力，也可以帮助社区。” 费鲁菲诺还负责与孩子们谈论该物种，以便将来他们还将照顾仅在世界上生物多样性最丰富的自然保护区之一马迪迪公园（Madidi Park）中发现的这些鸟类的种群。 奖品 费鲁菲诺通过野生动物保护组织（WCS）生物学家的电话获悉，他被选为 “迪士尼英雄” 奖的获得者之一，并将获得1,500美元的奖励。 费鲁菲诺说：“对我来说，这是非常激动和喜悦，我们的环保主义者很少，但这促使我自愿从事这项工作，因为我喜欢做。” 他补充说，他从事这项工作已有 22 年了 “毫无兴趣”，但他知道保护该国的自然和物种很重要。 费鲁菲诺说：“重要的是要做我们喜欢的事情，在它消失之前珍惜我们所拥有的东西。” 目前，他与一家社区企业一起从事手工艺品，他们制作钥匙圈和托盘等物品以出售给民众。 Yolanda Salazar