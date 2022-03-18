谁是圣帕特里西奥？他为什么要在 3 月 17 日庆祝

每年3月，世界各地的17个不同城市都会庆祝圣帕特里克节，其中包括文化和宗教纪念活动。

根据劳尔·拉瓦勒（Raul Lavalle）翻译的《圣帕特里克自白》一文，圣帕特里克于390年出生在当时的英国西部。当时，爱尔兰血统的海盗正在掠夺罗马村庄，在一次这样的事件中，他在 16 岁时被绑架并被带到爱尔兰。

在写作中，圣帕特里克的自白透露，他与一个基督徒家庭住在一起：他的父亲是牧师，祖父是牧师，这就是为什么他受到宗教家庭环境的影响。在他被绑架后，他被卖给爱尔兰的奴隶，这种情况使他更加想起上帝。

在圣帕特里克节，习惯上喝啤酒和穿绿色衣服（照片：Nicolás Stulberg）

帕特里克在 6 年后逃脱，回到了英国，在那里他与家人住在一起，准备成为执事，后来成为牧师。他致力于学习圣经，前往高卢，但他所有的教会教育都是在他出生的地方完成的。

他的一位朋友努力让帕特里克被任命为爱尔兰基督徒的主教。他去了僻静的地方传福音，主要是为了施洗。他还致力于庆祝圣体圣事、受命的神职人员和建立宗教人士。

在圣帕特里克建立教堂并说服人们成为天主教的一部分之后，他在 461年左右去世，从那时起，他们就纪念哀悼周年纪念日。在纽约，阿根廷，爱尔兰等地，墨西哥的一些空间重新体现了传统，这就是为什么在啤酒的陪同下庆祝传统的原因。

干预博物馆的圣帕特里克节活动（照片：干预博物馆）

根据 Statista Iralanda的一项分析，它是啤酒消费量最多的地方之一，这与圣帕特里克节有关，因为在四旬期限制期间，除非有礼拜假期的日子，否则不允许喝含酒精的饮料3月17日。人们聚集在酒吧，穿着绿色衣服和三叶草装饰品。

庆祝圣帕特里克节的地方

第七届圣帕特里克节将于2022年3月17日至20日在发明博物馆举行，以在首都传播凯尔特文化。免费入场，周日上午11点30分将举办会议，电影，音乐会，纪念游行等活动。巡演将从伊达尔戈花园开始，还将有舞蹈

* 时间表：

* 3月18日星期五下午 12:30 将放映电影《书的秘密凯尔斯》，下午 3:00 将举行关于圣帕特里克营和世界爱尔兰侨民的会议。

圣帕特里克营

该营是一个由不同国籍的人组成的军事单位，1846年至1848 年，爱尔兰人民与墨西哥军队联手与美国军队作战。在这个地方，有一个纪念牌匾，上面写着组成圣帕特里西奥营的人的名字，附近有墨西哥安托吉托人的摊位，它位于圣安吉洛附近的圣哈辛托广场（Plaza de San Jacinto）5号。

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