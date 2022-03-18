对通货膨胀的战争：没有具体措施，阿尔贝托·费尔南德斯坚持价格控制和供应法

最后，阿尔贝托·费尔南德斯（AlbertoFernández）在讲话中承诺开始 “反通货膨胀战争”，但没有采取任何具体措施来推低价格。总统在录音讲话中强调，国会批准了与国际货币基金组织达成的为毛里西奥·马克里的债务再融资的协议，并暗示了俄罗斯入侵乌克兰将对投入和大宗商品产生的影响。

因此，他强调了小麦的增加可能产生的后果：“这将增加数百万阿根廷人和阿根廷人消费的面包、面条和面粉的生产成本。不幸的是，这些增长并不是由于我们面临的宏观经济混乱而使我们遭受的增长，而是基本篮子异常增加，这种影响将对家庭造成更大的打击。”

因此，他预计 “将设立一个稳定基金，目的是防止将国际价格的上涨转移到阿根廷人和阿根廷人支付的价格上”，并表示，经济领域的部长们将采取必要措施并将负责。从明天开始与他们沟通。

“我已经决定，从现在起，经济内阁应该集中精力实施应对通货膨胀的所有必要措施，尤其是我们在食品中看到的通货膨胀。我已指示我的部长们与不同部门达成协议，但他们会毫不犹豫地运用国家的所有工具来制定和执行必要的措施。他们将负责每天向你通报从现在起将要实施的措施，” 总统说。

总统在讲话中强调了小麦的价格。

此外，正如 Infobae 预期的那样，它批准从本周一开始召集生产部门, 企业家, 正规工人和大众经济, 农村和贸易, 中小型企业和民间社会的代表.

最后，他威胁说，如果国家不能与所有相关部门达成谅解，国家将采取单方面措施：“我们希望找到有助于降低通货膨胀并确保提高工资购买力的协议。 我们不会停止控制和控制价格，必要时适用供应法则，并使用国家可用的所有工具来实现控制价格的目标。”

“我们今天的战斗是针对投机者。对抗贪婪。反对那些即使在如此复杂的情况下也寻求获得非凡收入的人。他坚持说，与通常的 agoreros 相反，他们会尝试安装可以或寻找快速罪魁祸首和简单答案的储蓄者。”

他补充说：“我不会厌倦重复它：没有人能独自得救。我将听取你的建议和关切，并向你转达我们正在走的道路。现在是每个行业考虑自己对世界和阿根廷这一关键时刻的贡献的时候了。”

然后，他列出了他计划通过这些措施实现的目标，这些措施将从明天起公布：“我们将整合中央银行的储备金。我们将促进投资和国内生产。我们将改善公共政策的融资。我们将加深对话，寻求遏制价格和增加收入的协议。”

演讲的大部分内容都是针对俄罗斯入侵乌克兰的后果的：“俄罗斯和乌克兰是世界粮食生产中两个非常重要的国家。 它们提供了世界小麦出口的近30％和葵花籽油出口的近80％。 然后，冲突最终影响了整个世界，因为它影响了原材料的生产，而原材料是我们日常食物的核心。我说的是面粉、面包、面条和我们在日常生活中消耗的数十种食物。”

他继续说：“这就是为什么所有国家都迅速开始寻求这种商品的供应，而价格也开始迅速上涨的原因。一条信息将使他们能够衡量问题的严重性。在2月20日战争爆发之日之前，一吨小麦的成本不到300美元。冲突的开始开始了不寻常的上升，使其达到了创纪录的水平。在世界历史上，小麦从来没有像现在这样花费过成本，其价值超过每吨400美元。”

为了将其提升到阿根廷的水平，国家元首举例说：“到2月20日，用于面包的小麦的国内价格在每吨26,000/27,000比索左右销售，冲突一开始就迅速上涨至30,000比索以上，最近几天超过每吨35. 000比索吨。”

“这显然影响了我们，并增加了我们已经遇到的和我们都已经知道的许多问题。把通货膨胀的责任归咎于战争是荒谬的。但事实是，它正在产生负面影响并造成更大的问题。 我有责任提醒大家，这种国际环境使事情变得更加复杂。通货膨胀对阿根廷人和阿根廷人来说是一个严重的问题。战争加剧了战争，” 他说。

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