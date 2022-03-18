战争与面包：依赖石油的食物

总部位于挪威的跨国公司Yara的首席执行官斯文·霍尔塞瑟（Svein Hol sether）在最近接受英国广播公司（BBC）采访时承认，由于战争以及冲突国家随之而来的天然气短缺，化肥的缺乏将导致饥荒：“世界一半人口获得食物通过使用肥料...如果消除这种情况，性能将降低50％。” 换句话说，农用化学品生产的粮食价格将飞涨，从而造成全球粮食危机。

化肥巨头亚拉是农业食品链的一部分，农业食品链是一个全球子系统，已经丧失了权力，使全世界数百万农民和农民依赖其产品。

农业的关键投入是氮气。它在大气中非常丰富，并且有自然机制可以将其捕获并用于农作物。对这些农业生态技术进行了很好的研究，但它们有一个缺点：大规模应用这些技术不会给大型企业带来任何利润，也将消除对农民的依赖。

几乎所有用作肥料的氮都是通过哈伯-博世工艺获得的，该工艺消耗工业数量的化石气体来获得氮肥的基础氨，而亚拉的欧洲工厂依赖大量的俄罗斯天然气。

首席执行官在采访中承认，“欧洲食品生产中使用的关键营养素中约有四分之一来自俄罗斯。”但是，这家欧亚巨头还生产大量其他营养物质，例如钾肥和磷酸盐，这些营养物质是制造支持农产工业链的化肥的关键。采访结束后不久，俄罗斯政府敦促其生产商停止化肥出口。

今天， 由于这个核心地区处于战争状态，面对濒临终端粮食危机的全球化世界，当地的农业综合企业在提高面包价格和计算收入时正在握手。

几十年来，环保主义者和科学家一直在警告这一点：这种线性且依赖石油的食品生产系统是不可行的。 而如今，食品供应链远非由本地产品供应，而是建立在全球化的农业综合企业之上，但却极为脆弱和脆弱。

除此之外，IPCC还说：由于气候变化，将出现水资源短缺，而在本世纪平均水平之前，人类最贫穷的一半将承担饥饿和被迫移民的后果。

地球不再承受我们与地球建立联系的方式所强加给它的负担。这个由廉价但现在稀缺、昂贵且危险的化石燃料的热量创造的热工业社会再也无法忍受了。

生态农业不能再仅仅作为一种替代办法来考虑：它是开始追溯饥饿和粮食依赖之路以及重视农业劳动的方式。

政府必须保证居住和照顾土地的人能够获得土地。

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