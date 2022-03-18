弗拉基米尔·普京与伊曼纽尔·马克龙进行了交谈，并指责乌克兰犯有 “战争罪”

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin speaks with his French counterpart Emmanuel Macron during a video conference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia June 26, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

克里姆林宫报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京周三告诉法国总统伊曼纽尔·马克龙，乌克兰军队犯有 “众多战争罪”，俄罗斯军队正在 “尽一切可能” 防止平民死亡。

克里姆林宫在一份声明中说，在那次谈话中，“人们提请注意乌克兰安全部队每天犯下的无数战争罪行，包括对顿巴斯城市的大规模火箭和大炮袭击”，这是乌克兰东部由亲俄团体控制的地区。

克里姆林宫表示，普京告诉马克龙，俄罗斯军队 “正在尽一切可能保护和平平民的生命，包括组织人道主义走廊进行安全撤离”。

马里乌波尔的居民住在被俄罗斯爆炸事件损坏的公寓里（路透社/亚历山大·埃尔莫琴科）

俄罗斯总统消息人士指出，在这次电话中，这是 “法国倡议”，两位领导人还谈到了莫斯科和基辅为结束乌克兰军事行动而正在进行的谈判。

作为回应，马克龙呼吁普京采取 “具体和可核查的” 措施，解除对乌克兰东南部马里乌波尔的围困，立即停火并允许人道主义准入。

根据爱丽舍的说法，在持续一小时零十分钟的电话交谈中，马克龙重申了他对这座城市局势的 “极度担忧”，该城市已被俄罗斯军队围困了将近三个星期，几乎没有基本的食物、药品、饮用水、天然气或天然气供应。电力。

与此同时，乌克兰总统米哈伊洛·波多利亚克的顾问表示，俄罗斯关于结束冲突的谈判声明旨在 “在媒体上制造紧张局势”，同时强调乌克兰的立场仍然坚定。

存档2022年3月10日俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在与政府官员会晤时的照片（人造卫星/米哈伊尔·克里门捷夫/克里姆林宫通过路透社）

波多利亚克在社交网络Twitter上通过其帐户发布的消息中说，俄罗斯关于对话的公报 “只是他的要求”。

他补充说：“除其他外，所有声明的目的都是为了在媒体上挑起紧张局势，” 他指出，基辅的立场 “没有改变：停火，撤军以及有具体方案的强有力的安全保障。”

周日，事实证明，谈判小组已经开始意识到停火和暂停俄罗斯入侵乌克兰的谈判中的某些接触点，尽管要达成具体立场还有很长的路要走。

两个谈判小组都不想公开提出请求。到目前为止，众所周知，俄罗斯要求乌克兰承认自封的顿涅茨克和卢甘斯克共和国，忘记其对克里米亚的愿望，并承诺永远不会加入北约，这在原则上对乌克兰来说是不可接受的。

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