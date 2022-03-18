Vive Latino的历史：22年的音乐节上有超过一千支乐队

伊比利亚美洲音乐文化节 Vive Latin o 在 2022 年版上重回正轨，此前两年他们因为COVID-19 疫情控制了所有人。

但对于这个节日来说，这并不是一个未知的情况，实际上，在2009年甲型H1N1流感大流行期间，它经历了一段艰难的时期，只迫使改变了日期，但它仍然存在。

毫无疑问，这是历时最长的音乐节，也是墨西哥音乐界规模最大，气势最大，最重要的音乐节，因为它已经向摇滚，雷鬼，金属或说唱以及北方乐队，坎比亚乐队，热带乐队，电子乐队或陷阱乐队敞开了大门。

在 Autodromo Hermanos Rodríguez 举行的几乎一年一度的会议已经从几个阶段发展到在印度舞台上、埃斯塞纳和泰尔塞尔、VL 和 Intolerante 帐篷、Lucha Libre 戒指、喜剧屋、“时刻” 舞台甚至还有研讨会、演讲的区域，签名、销售商品、食品、厕所、展览等

VL 因向全球众多类型和项目敞开大门而获得认可（美联社照片/丽贝卡·布莱克威尔，档案）

但是，让我们转向历史上真正的主角，那些在舞台上组装乐器的人，来自世界各地，在摇滚乐日中为超过15万人演奏过，例如在2014年，为庆祝音乐节15周年而持续了4天。

该数据以及2022年的最新更新显示，在过去的22年中，共有来自45个国家/地区的108支乐队进行了演奏在 “Vive” 的多个舞台上，共举办了1,743场音乐会。

在那段时间里，伊比利亚-美洲音乐文化节弯曲的看台和球场见证了许多国家和国际项目的诞生，不幸的是，它们也将它们分开了，但它设法将其他一些项目聚集在一起，或者见证了个人事业的腾飞可悲的是也看到了少量死亡。

在数字中，墨西哥也占据主导地位，这当然是音乐提案诞生的国家。共有582个国家乐队通过了各个阶段，2012年达到了85个地方团体的上限。

纵观其历史，在 Vive Latino 中，它已经在舞台上演了一千多支乐队，让 Autodromo Hermanos Rodríguez 的 10 万多人感到高兴（摄影艺术：Jovani Pérez）

这个数字与音乐节举办团体人数最多的年份形成鲜明对比。在2014年的版本中，共有162个乐队，其中只有80个是墨西哥人，55个来自伊比利亚美洲，还有25个来自其他纬度地区。

来自墨西哥城的另类摇滚乐队Liquits的10场演出在Vive Latino 2001上首次脱颖而出，不仅告别了音乐节，而且告别了2019年的音乐舞台，结束了他们作为乐队的时代。

紧随其后的是墨西哥城，拉古萨纳·谢加，佐伊和万神殿洛可可，以及来自Ciudad Satelite的墨西哥人，来自DLD的墨西哥人，各有9人参加，他们感到墨西哥中部是最主要的地区。

后来，伊利· 瓜拉（Ely Guerra）和埃尔·格兰·西伦西奥（El Gran Silencio）举办了8场音乐会，分别来自墨西哥北部新莱昂州蒙特雷的项目，朱丽叶·韦内加斯（Julieta Venegas）也出生于美国，但从小就住在蒂华纳，最后是拉卢皮塔和莫洛托夫的首都。

最受欢迎的墨西哥乐队在 Vive Latino 演出（图片：Jovani Pérez）

如果我们谈论外国乐队，这个话题给了我们很多讨论，但我们不能否认策展人的水平很高。阿根廷在要求最多的国籍中脱颖而出，其次是美国，令人惊讶的是西班牙，智利甚至哥伦比亚。

但是，22年来在Vive Latino音乐节上最常出现的乐队来自阿根廷共和国。Babasonics 有 9 场演出，《真实颓废》有 8 场音乐会和 5 场 Bersuit Vergarabat、Los Caligaris、Fabulosos Cadillacs、Los Pericos 和 All Your Dead。

在最后的排名中，音乐和文化节的 “pentaconciertos” 也是智利洛斯·邦克斯（Los Bunkers de Chile），他们在Vive Latino演唱会后分居，以及来自委内瑞拉，公共秩序和Los Amigos Invisibles的同国籍的洛斯·特雷斯和露西贝尔。

但是，议程上没有盎格鲁-撒克逊乐队，尽管它完全是伊比利亚美洲的音乐节，但却为其他国家提供了空间，例如英国，美国，包括德国，澳大利亚，比利时，加拿大，芬兰，日本，南非等。

在 Vive Latino 演奏最多的外国乐队（图片：Jovani Pérez）

如果我们必须突出以前国家的几位艺术家，那可能是在不影响其他人的作品的情况下，开襟衫、雪巡逻队、化学兄弟、Gorillaz、Blur、The Specials、Madness、Morrissey、 Noel Hallagher、R obert Plant、Save Ferris、Marky Ramone、Pixies、Rancid、Jane的 Aden Diction、Limp Bizkit、Korn、太阳帝国、东京斯卡天堂乐团和歌手基思·弗林特于 2019 年去世的 The Prodigy 等。

因此，这是将超越墨西哥音乐史的节日之一，正如我们的父母所说的那样，我们的孩子会渴望去，希望我们的孙子或曾孙能在CDMX Sun论坛上清空摇滚祖父母的骨灰。

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