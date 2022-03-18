Viri Ríos：学者分享了关于种族主义和 tunden 的研究

记者维里·里奥斯（Viri Ríos）的名字在社交媒体上成为一种趋势，因为她分享了对墨西哥政治候选人肤色的调查。

由于这些信息，用户创建了 #ViriRacista，因为他们保证哈佛大学教授提供的信息对选举过程不是 “超然的”，因为它只与所谓的寻找选票有关。

中午左右，维里·里奥斯（Viri Ríos）发布了一张由墨西哥学院研究员雷蒙多·坎波斯（Raymundo Campos）制作的图片，您可以在其中看到不同的政党及其候选人担任不同的联邦，州和市政职位的肤色。

“这些是每个政党候选人的肤色。来自 #Morena 的不是最甜的。来自 #PRIAN 的那些是非典型的白色。关注 great @rmcamposvazquez，了解有关该主题的更多研究！”，这位记者在她的 Twitter 账户上写道。

这是用户指出的关于种族主义的推文（照片：Twitter/Viri_Rios）

但是，网民并没有忽视这些信息，他们在数小时后引发了关于种族主义的讨论，并保证图形无关紧要，因为他们提到，肤色并不重要，因为这种话语只会在墨西哥社会中造成更大的分裂。

“在我看来，这种练习不但没有促进墨西哥人之间的更好理解，不管他们的肤色如何，反而会引起怨恨和暴力。在公共领域，那些在 Mx 中以白皮肤为主的人才是水平最高的人。” 一位名叫 @akibsiM 的用户分享道。

“诸如肤色、宗教或性别之类的论点既愚蠢又具有歧视性。一位名叫 @Alejandralrago2 的网友写道：“当神经元不给更多时，人类的怨恨和肤色就会出现。”

YouTuber丘梅尔·托雷斯（Chumel Torres）也驳回了关于候选人肤色的研究，他在自己的Twitter帐户中说：“感谢您对我的母亲有帮助的研究”。

丘梅尔·托雷斯也加入了批评（照片：Twitter/chumelTorres）

其他一些人强调，维里·里奥斯（Viri Ríos）的生活因肤色和墨西哥人内部种族主义而每天因肤色而遭受的歧视所加剧的社会状况 “复杂”。

出于这个原因，他们抨击这位学者 “在她的照片上放置滤镜”，这使她感到 “不那么自卑”，因为它们给了她与现实不同的图像。

针对所有反应，里奥斯回应了一条推文，他在推文中说，COLMEX有一个专门针对肤色的研究议程，因为揭露墨西哥人中存在的种族主义是一个重要问题

一些用户称她也是哈佛大学的教授 “自我意识”（照片：Mike Blake/路透社）

“你觉得怎么样？@elcolmex 中有一个关于肤色的完整研究议程！！为什么？因为这很重要。因为它是如此种族主义，以至于你的肤色会影响你的收入水平，工作类型，甚至你是否赢得选举。这里 —> http://colordepiel.colmex.mx”

在第二封信中，他转推了雷蒙多·坎波斯（Raymundo Campos）的评论，雷蒙多·坎波斯（Raymundo Campos）报告说，对来自不同政党的候选人进行肤色的研究对于确定选举时是否存在歧视以及在选民中营造代表感非常重要。

“研究政治家的肤色很重要。与公司一样，重要的是要研究各方是否歧视潜在候选人；以及 2.他说，有代表性的感觉是民主的根本，其中一个变量是肤色。”

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