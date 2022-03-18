视频：Pautips 透露了他脸上没有做手术的原因

整形外科医生胡安·迭戈·奥塔尔瓦罗（Juan DiegoOtálvaro）透露了一些名人所经历的一些可能的美学干预措施后，社交网络上引起了很多争议，路易莎·费尔南达·W（Luisa Fernanda W）向他保证，他提到的几种方法都不正确，关于其他名人的争论又开始了。

这次，宝拉·加林多（Paula Galindo）在内容生成器界更广为人知的是Pautips，她在Instagram帐户上的一轮 “问答” 中告诉她的追随者她接受了哪些手术，没有做过哪些手术，但她长期以来一直想执行。

Pautips表演了他称之为 “真相还是谎言” 的动态，受到了一位追随者的询问，他想知道他的嘴唇是自然的还是被注射的。

“我真的没碰过我的脸，今天我在看他们对贝拉·哈迪德所做的一次采访，内容涉及她所做的所有手术...我有乳房植入物，但事实是我想做鼻子，双骨切除术，但我非常胆小，” 这位有影响力的人通过她的 “InstaStories” 说。

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同样，当Pautips在看似机场的候车室时，他在回答中补充说，微笑设计是在他嘴里制作的。

加林多总结@@ 说：“他们在我身上贴了贴面，我的牙齿变长了，我认为我的嘴巴因此而有另一种结构，但是我从来没有注射过嘴唇，我还有鼻子，我的爪子我没有移开脸颊，所以没有，什么都没有。”

以下是 Pautips 的全部内容 ：

值得一提的是，这位女士目前正在与伴侣一起在墨西哥旅行。娱乐门户网站 “Faranduleando ando” 复制了波哥大的回应，该网站的观看次数超过850次，点赞次数超过20次。

目前，宝拉·加林多（Paula Galindo）与罗纳德·莫斯科索（Ronald Moscoso）有关系，后者也是影响者。但是，社交网络上流传着关于两个角色之间如何产生火花的谣言，因为有几条评论指出，“Pautips” 会妨碍莫斯科索与约瓦娜·门多萨（Yovana Mendoza）的关系，后者也是有影响力的人，被称为Rawvana。

2021年10月，她的追随者提出了这个问题，他们不断质疑她从一位朋友那里抢走了这对夫妇的事实，因此她直言不讳地表示事情并非如此。

1月20日，有影响力的人对此回应进行了更深入的研究：

“我会做一个简短的解释。我们之所以见面是因为她，但他们已经没有任何东西了。甚至...在 Yovana 的现任丈夫的邀请中，我与 Yovana 的同谋。当我遇见他们两个时，他们已经没有任何东西了，我也不知道他们曾经在一起。即便如此，她已经结婚了，已经有了孩子，我认为她在一起没什么问题。所以如果她没有，你为什么会呢？”，加林多在他的 Instagram 故事中说。

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