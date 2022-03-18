格林威治标准时间 13H00 上的西班牙语视频预测

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乌克兰利沃夫机场附近爆炸

利沃夫：据该市市长称，乌克兰西部的利沃夫机场（利沃夫）附近周五遭到俄罗斯 “导弹” 的袭击。

（乌克兰俄罗斯外交冲突战争 — 现已推出）

等待俄罗斯的进攻，敖德萨变成了堡垒

乌克兰敖德萨：这名士兵与他的妻子和女儿融为一体，然后在阻碍进入崇高的乌克兰城市敖德萨歌剧院的路障前几乎没有分开。

（乌克兰俄罗斯冲突暴动-现已推出）

乌克兰战争使旅游业重返古巴变得复杂

古巴 VIÑALES：荷兰药剂师塔利夫·哈西斯在比尼亚莱斯的 mogotes 面前骑着一匹马，说他已经实现了访问古巴的梦想。游客开始返回该岛，但是乌克兰的战争使这个推动古巴经济发展的行业恢复了不确定性。

（古巴俄罗斯乌克兰旅游局-19H00 GMT）

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秘鲁安第斯山脉发生雪崩后，第四人被发现死在废墟下

利马：周四，救援人员在秘鲁北部安第斯村庄的几所房屋遭到雪崩袭击之后，发现了八个人中第四个人的死气沉沉的尸体。

（秘鲁气候健康-现已推出）

阿根廷以450亿美元批准国际货币基金组织的新计划

布宜诺斯艾利斯：阿根廷参议院周四批准了与国际货币基金组织达成的450亿美元的新协议，该协议让人联想到违约的幽灵，并将试图遏制每年超过50％的失控通货膨胀。

（阿根廷议会债务——现已发放）

几个批评奥尔特加政府的非政府组织在尼加拉瓜被取缔

马那瓜：尼加拉瓜政府控制的议会星期四禁止了25个非政府组织，其中一些人批评丹尼尔·奥尔特加的政府，也是一个对腭裂儿童进行免费手术的人道主义组织。

（尼加拉瓜非政府组织政治政府新闻人权反对派媒体权利议会-格林威治标准时间 15H00）

他们要求萨尔瓦多军队承认谋杀荷兰记者的作者身份

圣萨尔瓦多：亲戚和人道主义组织本周四要求萨尔瓦多军队承认其参与了40年前在内战（1980-1992年）期间谋杀四名荷兰记者的活动，并为受害者伸张正义。

（萨尔瓦多荷兰正义权利出版社战争武装部队-现已上市）

委内瑞拉反对派要求确定总统选举日期并准备初选

加拉加斯：委内瑞拉领导人胡安·瓜伊多（Juan Guaidó）周四要求确定下次总统大选的日期，最初定于2024年，并保证所有反对派都同意呼吁初选以更新领导权。

（委内瑞拉美国政治选举-现已公布）

墨西哥有 37,000 具身份不明的尸体

墨西哥：墨西哥政府周四报道，墨西哥已经登记了37,000具身份不明的尸体，躺在法医服务和秘密坟墓中。

（墨西哥刑事失踪权利-现已推出）