真相委员会提交了2021年工作问责报告

真相委员会于3月16日星期三举行了2021年工作问责制。活动期间，该实体介绍了其在一年中的12个月中取得的成就，还解释了将于 2022年6月27日交付的最终报告的结构。

委员会主席Francisco de Roux在会议开始时简要回顾了在该实体任期最后阶段之前与该国对话意味着什么。据他说，从投降开始，他试图思考未来，因为他保证委员会在他任期内所做的工作已经完成，“希望有一天有可能建立一个无人被杀害的国家，只要我们能做到”所有人都安心地说话”。

具体而言，在2021年，和平实体进行了1750次个人访谈和307次集体访谈活动，总共听取了全国领土和全球27个国家4,554人的证词。自2016年开始执行任务以来，委员会已听取了27,279人的意见。

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欧盟驻哥伦比亚大使吉尔斯·贝特朗也出席了问责仪式，他保证，尽管委员会在提交最终报告后已接近完成其任务，但该国将开始另一个重要进程：“传播、沟通和沟通接受这个国家为改变其历史进程而决定面对和克服的困难事实”。

关于资产负债表，秘书指出，该实体设法执行了去年从财政部获得的资源的92.4％。这意味着在收到的1169.92亿比索中，投资了1.081.05亿比索。

委员会还指出，它在编写《最后报告》书面部分第一版方面取得了进展。此外，在创建将托管跨媒体的虚拟平台方面，它取得了约50％的进展，该平台将通过该平台共享该实体将交付给该国的遗产，并旨在为不再发生武装冲突奠定基础。

哥伦比亚政府与前哥伦比亚革命武装力量游击队签署《和平协定》后成立的实体所强调的另一项成就是，在过去一年中，从不同的组织、机构和个人收到了107起案件和353份报告，共计635起案件。从 2016 年到 2021 年 12 月 31 日，共收到 964 份报告。

去年，委员会举行了七次全国性公开活动，包括：承认边境流亡者、哥伦比亚法外处决的受害者和前哥伦比亚革命武装力量-人民军游击队绑架的受害者。此外，它还组织了萨尔瓦多·曼库索和罗德里戈·隆多尼奥的责任承认会，他们表示打算努力维护武装冲突受害者的尊严，并请求原谅他们在武装冲突中的行动。

另一方面，从领土角度来看，还推动了12项承认责任的公开行为；例如，前哥伦比亚革命武装力量-人民军对巴勒斯坦的强迫失踪和定点暗杀等行为采取的承认责任的行动，即威拉的武装冲突对巴勒斯坦的影响和影响大学和承认对苏克雷托卢维耶霍法外处决受害者负有责任的法案.

关于倾听少数民族意见的进程，委员会组织了八次公共活动，例如：承认加勒比地区黑人的影响、前哥伦比亚革命武装力量-人民军对科雷瓜杰人民的影响，以及 “迪克运河的沉默真相：强迫失踪和对领土的损害'。这意味着，委员会在2021年总共领导了27个空间，以推进认可目标的实现。

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