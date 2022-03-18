“与通货膨胀的战争”：在紧张的气氛中，农村正在等待阿尔贝托·费尔南德斯的宣布

在日益紧张的气氛中，农村地区正在等待政府今天就通货膨胀问题发布的公告。 在农业部上周日下午做出决定并出人意料地关闭两种副产品的出口之后，豆粕和石油的保留量预计将从31％增加到 33％。

从那时起直到今天，农业部门的成员开始在内地，圣达菲和科尔多瓦地区进行一系列动员，今天布宜诺斯艾利斯将加入。目的是表达领导人和生产者对阿尔贝托·费尔南德斯（AlbertoFernández）政府正在执行的农业政策的不满，并永久改变了游戏规则。

由于该媒体能够从作为谈判一部分的不同来源学习，因此额外的资金将用于增加上述大豆副产品的预扣额，根据布宜诺斯艾利斯谷物交易所的估计，这笔预扣额为4.25亿美元，将是面粉的补贴。到达面包店，面包店的价格在最近几周有所上涨，从那里转向了面包的价格。俄罗斯入侵乌克兰引发的冲突导致国际谷物，特别是小麦价格上涨。因此，政府力求确保每公斤面包的价值不会上升。

制片人聚集在科尔多瓦省辛萨卡特

位于阿韦拉内达的4月27日贝克中心主席加斯顿·莫拉（Gastón Mora）几天前评论说，面粉换商店的金额在1,050至1,100比索之间，然后达到1800比索。例如，在圣克鲁斯，他们以2,000比索的价格出售它。“我们完全被迫将其转移到面包价格上，因为它不是增加50比索，而是每袋400至600比索。每公斤不到200比索的价格将很少有面包店可以将其出售给面包。我正在与之交谈的人已经以每公斤270、280甚至300比索的价格出售了它，” 他向这家媒体指出。

尽管政府正在启动这一整套措施来遏制通货膨胀，但已发表了几项研究报告，表明生产部门对粮食最终价格的影响不大。就面包而言，根据阿根廷农业发展基金会（FADA）的最新统计数据，小麦占面包最终价值的12.9％，面粉占5.2％，面包店占60.4％，税收为21.5％。另一方面，这个价格由67％的成本，21.5％的税收和11.5％的利润组成。此外，小麦的价格从田间乘以7，直到面包到达吊船为止。

在正式决定关闭石油和豆粕出口之后，在生产性内地对生产者进行了不同的动员。尽管同样的工会很少有公众参加，但工会主张的发展方向已经开始标出路线图。会议上提出的最强烈的建议包括向联邦首都游行和全国罢工。亚历杭德罗·达尔马索在参加科尔多瓦Altos Fierro区的大会后告诉Infobae：“我们都同意，作为一个国家，我们需要改变方向，这个制度已经证明对每个想在这个国家工作的人来说都是失败的。”

在科尔多瓦省阿尔托斯菲耶罗举行的集会

议会提出的所有提案都必须在联络表的框架内进行分析，在采取正式措施之前，联络表暂时保持谨慎，并筹备下周与国会各国议员的会议。这些领导人的想法是说这些拘留 “是非法的”，因为他们认为政府修改其计划的权力已于12月31日到期。而且，由于这种权力没有更新，生产者的代表争辩说，预扣税目前为 “0％”。阿根廷农村协会与耶苏斯·玛丽亚（JesúsMaría）的农村协会一起向科尔多瓦大法官提出了索赔。

今天，集会将在布宜诺斯艾利斯省继续举行，由布宜诺斯艾利斯北部的一群农村人组织。它将在上午 10:30 在位于圣佩德罗地区191公里6.5公里的公路上的一个大厅里。由于恶劣的天气条件，做出了决定，生产者会议必须移至该地点，因为原则上它是巴拉德罗高处6号公路146公里处的会议地点。

昨天，由国会议员克里斯蒂安·里通多（Cristian Ritondo）领导的一群领导人致函布宜诺斯艾利斯州长阿克塞尔·基奇洛夫（Axel Kicillof），要求他 “保卫农村”。在这方面，立法者说：“现在是州长基奇洛夫处理该省的战略问题的时候了，包括德尔坎波，由于残疾或忽视，到目前为止，这些问题尚未解决。我们省必须是农村生产者的盟友，但基奇洛夫悄悄地接受了针对农村的没收措施，成为国家政府的雇员。”

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