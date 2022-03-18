美国估计，阿富汗有 2,000 名伊斯兰武装分子和 100 名基地组织武装分子

华盛顿3月18日美国武装部队中央司令部（Centcom）负责人肯尼思·麦肯齐将军周五表示，美国估计大约有2000名伊斯兰国（IS）恐怖组织武装分子和100名基地组织在阿富汗。 这位将军在 4 月 1 日离开该职位之前在五角大楼举行了虚拟新闻发布会。 麦肯齐感叹说，塔利班去年 8 月在阿富汗掌权时释放了帕尔万和普勒-查尔基监狱的数千名伊斯兰国囚犯，这为恐怖组织 “注入了新的人才和活力”，并指出他们现在必须应对 “一个非常短视的决定的结果”。 他回忆说，IS 仍然致力于攻击美国，他将继续努力。 在阿富汗，伊斯兰国最近几个月进行了一些重大袭击，因此他预测塔利班将设法限制圣战组织的行动。 他总结说：“我的评估是，塔利班将努力对伊斯兰国采取有力行动。” 关于基地组织，Centcom负责人强调，阿富汗领土上剩下的战斗人员不多，只有一百名：“我认为塔利班面临的挑战要复杂一些，因为塔利班和基地组织之间的文化关系，混血婚姻和联系。” 去年8月31日，在经历了20年的占领以及其士兵和阿富汗盟友混乱撤退之后，美国完成了从阿富汗的撤军。 麦肯齐承认，美国 “（阿什拉夫·加尼）阿富汗政府的垮台不是预期的结果”。 塔利班在中亚国家的迅速推进令美国感到惊讶。8月14日，叛乱分子控制了喀布尔，当时仍有数千名士兵和平民需要撤离，迫使它提前结束在阿富汗的存在的最后期限。 自 2019 年 3 月以来一直担任 Centcom 负责人的麦肯齐承认，如果有一件事他会为自己的余生感到遗憾，那就是 8 月下旬撤离时，喀布尔机场遭到袭击，13 名美国士兵和 100 多名阿富汗人丧生。 Centcom的业务范围覆盖21个国家，从北非、中东、中亚和南亚延伸。首席 ssa/afs/lll