国际法院裁定俄罗斯入侵乌克兰

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin attends a meeting with government members via a video link in Moscow, Russia March 10, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS/File Photo/File Photo

俄罗斯联邦在国际上的孤立正在加剧，国际法院发布的预防措施遭到拒绝，使克里姆林宫再次违反国际法和《联合国宪章》。国际法院认为，根据乌克兰的说法，俄罗斯侵犯的权利是合理的。 最高国际法院以13票赞成，只有2票反对（俄罗斯法官基里尔·格沃尔吉安和中国人薛捍勤）要求克里姆林宫根据1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》立即停止和暂停军队进攻乌克兰是因为俄罗斯发动入侵的理由是虚假的 。

预防措施是乌克兰的第一个司法胜利。国际法院的裁决依据的是1948年《灭绝种族罪公约》第九条，根据该条，法院负责解决缔约国之间关于该文书的解释、适用或执行的争端。在这种情况下，应立即采取预防措施，直到法院分析克里姆林宫是否误解了《灭绝种族罪公约》。但是，在不久的将来，真正的挑战将是执行预防措施，因为俄罗斯拒绝了预防措施，并拒绝停止对乌克兰的入侵。面对这种情况，联合国敦促俄罗斯遵守国际法院在《联合国宪章》第九十四条下的规定，该条规定必须遵守法院的裁决。

虽然国际法院的裁决具有约束力、最终和不可上诉，但高等法院本身缺乏执行判决的手段。 乌克兰可以要求联合国安理会（其决议是强制性的）对不遵守国际法院裁决的俄罗斯采取行动，但作为常任理事国，俄罗斯联邦有能力否决任何反对它的决定，就像它在安理会会议上所做的那样。否决权等同于国际范围内的有罪不罚现象。

俄罗斯未能在诉讼程序中出庭并不影响审判的进程。1984年尼加拉瓜对俄罗斯提起诉讼时，俄罗斯的叛乱与美国的叛乱相似。国际法院强烈谴责针对尼加拉瓜的军事和准军事行动。但是，法院从未成功地使美国得到适当的赔偿。乌克兰也可能发生同样的情况，它提议俄罗斯承担在战争框架内造成的损失。

俄罗斯联邦的另一项外交失败发生在联合国人权理事会，该理事会批准了调查俄罗斯军队自2月24日以来严重违反国际人道主义法行为的机制（只有两票反对，俄罗斯）。和厄立特里亚）。 审判被指控犯有暴行的个人的国际刑事法院（ICC）也对战争罪和危害人类罪的指控展开了调查。

乌克兰利用国际公法提供的法律选择和多边体制框架的外交努力意义重大。俄罗斯联邦的态度受到批评，以至于俄罗斯在国际法院利益的历史法学家、法国律师阿兰·佩莱特指出，他无法为愤世嫉俗地鄙视国际法的弗拉基米尔·普京辩护。

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