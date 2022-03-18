第一位成为美国总统内阁成员的拉丁裔去世

NALEO基金本周五回忆说，第一位在美国总统内阁任职的拉丁裔劳罗·卡瓦索斯（Lauro Cavazos）去世了，此前他一生致力于 “卓越的教育以及拉丁美洲人和其他有色人种的提升”。

据特克斯科技大学网站报道，卡瓦索斯于3月15日去世，享年95岁，他也是该大学的第一位拉丁裔校长。他于 1980 年当选，在任职的八年中，他支持拉丁裔和黑人学生。

劳罗·卡瓦索斯（Lauro Cavazos）出生于墨西哥父亲，在德克萨斯州长大，高中毕业后，他在第二次世界大战的最后几个月参军。他于1946年出院，开始学习新闻学，但很快就发现了他对生物学的热情并改变了他的专业。

1988 年，他被任命为教育部长，成为第一个在总统内阁中占据席位的西班牙裔人，他在美国前总统罗纳德·里根和乔治 ·W· 布什的任期内担任这一职务。

作为教育部长（1988-1990），他主张家长更多地参与教学，并主持了一个工作组，以降低西班牙裔学生37％的辍学率。

全国拉丁裔民选和任命官员协会（NALEO）在周五发布的一份声明中说：“作为第六代墨西哥裔美国人，也是美国第一位担任总统内阁职位的拉丁裔，劳罗·卡瓦索斯的工作对我们的社区产生了深刻的影响。”

他补充说：“卡瓦索斯致力于卓越的教育，并提高拉丁美洲人和其他有色人种学生的素养。”

他已婚，育有 10 个孩子。

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