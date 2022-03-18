“盒子挑战赛”：Beta再次超越竞争对手并获得所有好处

在面对使Alpha和Gamma团队没有食物的挑战之后，此前曾在比赛的第一周期中获得最佳团体奖的紫色团队的负责人正在寻找从家中的植物中获得生计的方法，因为饥饿开始压在最强的植物之一竞争对手。

就他而言，在 Beta 房子里的 Ceta 在比赛开始前发现了一些娱乐时刻，这些时刻定义了谁获得了全套服务，教会队长来自东部平原的马匹和牛是如何联系在一起的。

来自 Alpha 团队的泰山（Tarzan）求助于用该组织房屋周围的植物进行蔬菜喂养。从卡拉科尔运河现场拍摄。

对于 Gamma 团队的成员来说，随着斯基拉回忆起加入警察超过 18 年是多么困难，其中有 15 人在遭受完全剃光头发的惩罚之后，已经在山上巡逻，情绪开始浮出水面。在他的故事中，他由该组织的队长莱蒂西亚诺（Leticiano）陪同，在那里他谈到了国家放弃了亚马逊地区。

“我想把一切都交给我的莱蒂西亚，为了亚马逊人...我没有沮丧，我很难过看到这个地区的现状，非常被遗弃，我试图以最好的方式代表他们，这么多年来我自己的城镇感到被拒绝，” 莱蒂西亚诺说。

来自伽玛团队的莱蒂西亚诺回忆起他的祖国亚马逊莱蒂西亚因被遗弃而陷入的困境。从卡拉科尔运河现场拍摄。

就欧米茄而言，比赛开始前的欧米茄成员分析了赢得全套服务奖的策略，以及他们将如何判决在参加死亡挑战的第一个周期中给了他们3个句子背心的对手，将托维奇神父排除在外。

这次 “审判与服务挑战赛” 在蓝盒中举行，六名挑战者在一场水上竞赛中相互对抗，具体如下：

这项测试的主要目标是在必须通过接力赛进行的篮子里打一些球，每个挑战者都走了一条路线，将他们带到游泳池，在那里他们被3个障碍物等着前进，当他们从水里出来时，他们发现了一堵攀岩墙，上面有一个坡道可以继续前进竞争。

当他们从坡道下降时，他们发现了一个 2 米深的游泳池，在那里他们找到了一个篮子，里面装有他们必须带回赛道起点并得分的球，之后，他们不得不回到起点，让下一位参赛者转弯。

审判和服务挑战，竞争的舞台。从卡拉科尔运河现场拍摄。

在挑战的发展过程中，阿尔法队的一名成员波尔图遇到了困难，波尔图在面对两米深的游泳池以将球拿出来并继续挑战时，由于害怕水，神经接管了她，因此她不得不向她寻求帮助救生员能够离开这个水点。

阿尔法队波尔图差点淹死在游泳池里时面临着他们在水中最严重的恐惧之一。从卡拉科尔运河现场拍摄。

之后，测试进行得很顺利，第一个让所有球都晒黑的人是Beta，他在家里存放了水，电和煤气，以便在比赛的第二周期中让自己的住宿更容易忍受。此外，将量刑背心分配给对手的责任。

为了抓住这个机会，他们选择了 Gamma 团队的两名成员，目的是更快地破坏团队的稳定，使他们在比赛中晋级变得越来越困难。选择的是艾米丽和斯基拉。

Skirla 和 Emily，被测试版团队判刑的人。从卡拉科尔运河现场拍摄。

斯基拉@@ 说：“他们想在精神上削弱我们，消灭角色... 这就是我们意识到近战谁是谁的地方。”

就他而言，布拉扬对这种情况感到非常失望，因为他们已经有两名被定罪的队友：“我很生气他们向我们投掷，他们没有鸡蛋可以扔给别人，没有更多的球队吗？，我们应该是 4 支球队，” 他说。

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