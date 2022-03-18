巴萨的 1,113 天没有赢得经典赛

巴塞罗那，3 月 18 日当巴塞罗那本周日跳入圣地亚哥·伯纳乌时，赢得经典赛将需要 1,113 天。连续六场比赛没有赢得永恒的对手，在此期间，他们输了一场平局，在过去的五次面对中击败了他。 问题是，自从巴尔格拉纳斯队于2019年3月2日在拉里加击败皇家马德里以来，他们还没有庆祝过对阵皇家马德里的胜利，克罗地亚人伊万·拉基蒂奇（0-1）的唯一进球。所以，埃内斯托·瓦尔韦德还在替补席上。 这位埃斯特雷马杜拉教练还将在2019年12月18日在诺坎普球场举行的2018-19赛季拉里加首轮比赛中带领巴萨参加下一场经典赛，这是一场无目标的平局。 在2020年1月被解雇后，瓦尔韦德将在经典赛中以4胜3平2负与巴塞罗那告别-巴萨队对阵永恒对手的下一场比赛由奎克·塞蒂恩（Quique Setién）领导。 这是2019-2020年第二轮联赛的联赛，于2020年3月1日进行，马德里以2-0获胜，这要归功于维尼修斯在第71分钟的进球和马里亚诺在增加的时间内的另一个进球。 在接下来的三场经典赛中，罗纳德·科曼将坐在巴萨的替补席上。这位荷兰教练遭受的命运与奎克·塞蒂恩相同。 第一场比赛是在2020年10月20日在诺坎普球场举行的2020-2021学年第一轮拉里加比赛中，马德里队以1-3获胜。 瓦尔韦德在第5分钟超越白人，安苏·法蒂在三分钟后并列，已经在下半场，拉莫斯在第63次点球，莫德里克在第90次为齐达内的球队判处了这场比赛。 同年4月10日，巴萨·德·科曼再次落入马德里。这是伯纳乌（2-1）的第二轮比赛。本泽马（min.13）和克罗斯（最小 28）在上半场领先于球队，而明格萨在第 60 场为加泰罗尼亚人缩短了距离。在最后的半小时内，比分不再移动。 在本赛季的首场拉里加比赛中，巴塞罗那也无法应付永恒的对手。正是在2021年10月24日，马德里再次冲进了诺坎普球场（1-2）。 32岁的阿拉巴和随后的卢卡斯·巴克斯（Lucas Váquez）是两位众多访客的作者。在折扣的最后一场比赛中，阿奎罗为当地球队打进了荣誉目标。 哈维·埃尔南德斯（Javi Hernández）即将避免在下一个经典赛中失利，两个半月后（2022年1月12日）在沙特阿拉伯的法赫德国王体育场举行。 哈维刚刚签约让球队挺身而出，陷入了导致科曼被解雇的萧条之中，他在西班牙超级杯半决赛中以中立的舞台带领了他的第一个经典赛。 他的巴萨设法两次均衡比分（德容在第 41 分钟对维尼修斯在 25 日的进球做出了回应；在本泽马在 72 进球之后，安苏·法蒂在 83 分再次扳平）。但是在加时赛中，瓦尔韦德做了 2-3。 哈维本周日有机会在不知道对手的胜利的情况下结束六连胜。总共有1,113天没有庆祝对阵皇家马德里的胜利，当时在上一轮经典赛中，巴萨积累了七场比赛而没有输球，所有这些都是瓦尔韦德坐在替补席上。首席 gmh/vmc/jap/og