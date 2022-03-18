解放者杯 2022 年厄瓜多尔最强天主教徒的技术表

玻利维亚选手在大陆锦标赛第三阶段的第二回合中，在拉巴斯对阵厄瓜多尔天主教大学的比赛中以 2-1 击败厄瓜多尔天主教大学，获得了参加2022年解放者杯小组赛的资格。

比赛的技术表如下：

南美解放者杯-第三阶段-第二回合

最强者-天主教大学 2-1 (1-1)

体育场：埃尔南多·西莱斯（拉巴斯）

裁判：威尔顿·佩雷拉·桑帕约（BRA）

目标：

最强者：恩里克·特里维里奥（2）、罗德里戈·阿马拉尔（83）

天主教大学：伊斯梅尔·迪亚兹（7）

警告：

最强者：阿庞特·古铁雷斯（49）、罗德里戈·阿马拉尔（85）

天主教大学：马丁内斯（66）、迪亚兹（78）

对齐方式：

最强：吉列尔莫·维斯卡拉-费尔南多·索塞多，贡萨洛·卡斯蒂略，伊斯梅尔·贝内加斯，胡安·巴勃罗·阿庞特-卢西亚诺·乌尔西诺（索尔·托雷斯，76 岁），迭戈·瓦亚尔，罗德里戈·阿马拉尔（路易斯·德米克尔，87 岁）-亨利·瓦卡，恩里克·特里维里奥，海梅·达里奥·阿拉斯凯塔（Jair Reinoso，67 岁）。DT：克里斯蒂安·迪亚兹。

天主教大学：何塞·卡德纳斯-格雷戈里·阿南戈诺、罗克森·雷内特里亚、尤伯·莫斯克拉、拉扬·卢尔（罗德里戈·里瓦斯，87 岁）-沃尔特·查拉（利桑德罗·阿尔祖加雷，74 岁），圣地亚哥·萨莫拉（丹尼尔·克拉维霍，75 岁），法昆多·马丁内斯，凯文·明达（威廉·塞瓦洛斯，62 岁），伊斯梅尔·迪亚兹-克里斯蒂安·马丁内斯·哈哈。DT：米格尔·隆德利。

bds/ma