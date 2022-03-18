2022年南美杯10月9日海豚队第9场比赛技术表

10月9日，在2022年南美杯第一阶段的第二回合中，本周四在瓜亚基尔以 2:0（部分2-0）击败了德尔芬。

2022年南美俱乐部杯-第一阶段-第二回合

10 月 9 日-海豚 2-0 (2-0)

体育场：阿尔贝托·斯宾塞模特（瓜亚基尔）

裁判：克里斯蒂安·加雷（CHI）

目标：

10 月 9 日：菲利普斯（35）、露娜（40）

警告：

10 月 9 日：哈拉米略（23）、威廉姆斯（39）、奎诺内斯（82）

海豚：凯塞多（37）、班格拉（39）

对齐方式：

10 月 9 日：豪尔赫·皮诺斯-马科斯·坎加、凯文·贝塞拉、达尔文·托雷斯、Geovanny Nazarene-毛罗·达·卢斯、何塞·卡萨雷斯·奎诺内斯、雷尼·哈拉米略、里卡多·菲利普斯（Glendys Mine 72）-牛顿·威廉姆斯（阿尔弗雷德·斯蒂芬斯 72）、丹尼·卢纳（Eder Cetre 80）。DT：胡安·卡洛斯·莱昂。

海豚：马克西莫·班格拉-罗德里戈·维达尔，尼古拉斯·巴扎纳，路易斯·凯塞多（Andy Burbano 86），威尔默·梅内塞斯-乔斯汀·阿尔曼，贡萨洛·冈萨雷斯（爱丁森·梅罗 77），路易斯·奇卡扎，查尔斯·贝莱斯（维斯顿·费尔南德斯 59），詹纳·科罗佐（胡安·迭戈·罗哈斯·凯塞多 59）-Johon Cifuedo 恩特斯。DT：威廉·桑吉内蒂。

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