Guabirá-Wilstermann 参加 2022 年南美杯比赛的技术数据表

瓜比拉本周四在玻利维亚蒙特罗以 3:0（部分1-0）击败豪尔赫·威尔斯特曼，这是2022年南美杯第一阶段的第二回合。

2022年南美俱乐部杯-第一阶段-第二回合

瓜比拉-豪尔赫·威尔斯特曼 3-0 (1-0)

体育场：吉尔伯托·帕拉达（蒙特罗）

裁判：吉列尔莫·格雷罗（ECU）

目标：

瓜比拉：我的 (20、50)、菲格罗亚 (90+3)

警告：

瓜比拉：罗伯斯（55）、菲格罗亚（86）、黄色（88）

豪尔赫·威尔斯特曼：比利亚罗尔 (50)

对齐方式：

瓜比拉：长老阿劳兹-弗兰·苏帕亚贝，纳尔逊·阿马里拉，梅拉多·大卫·罗伯斯，海罗·贝拉斯科-迭戈·何塞·霍约斯（阿尔瓦罗·基罗加82），亚历杭德罗·梅莱恩，路易斯·赫尔塔多（古斯塔沃·佩雷多·奥尔蒂斯46，菲格罗亚82），胡安·黑山-凯文·米娜，路易斯·莱尔。DT：维克多·安特洛。

豪尔赫·威尔斯特曼：路易斯·费尔南多·卡德纳斯黑山-卡洛斯·阿内斯，埃德米尔·罗德里格斯，圣地亚哥·埃切维里亚，路易斯·弗朗西斯科·罗德里格斯·塞加达-塞萨尔·梅纳乔（罗德里戈·毛里西奥·巴尔加斯74），摩西·比利亚罗尔（克里斯蒂安·马查多90+3），哈维尔·安德烈斯·桑吉内蒂（劳尔·卡斯特罗39），何塞·路易斯·巴尔加斯，塞尔吉尼奥-安德烈斯·查韦斯（温贝托·奥索里奥 74）。DT：米格尔·庞塞。

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