坦桑尼亚马赛人因被驱逐出恩戈罗恩戈罗保护区而存在分歧

一个多世纪以来，坦桑尼亚的马赛牧羊人一直与斑马、大象和牛羚一起生活在恩戈罗恩戈罗。但是，面对人口及其畜群的增长，政府计划将他们驱逐出这个自然保护区。

居住在这个联合国教科文组织世界遗产地的人数已从1959年的8,000人增加到10万多人。牛的增长速度最快，从2017年的26万头增加到现在的超过100万头。

坦桑尼亚允许马赛人等土著社区居住在某些国家公园中。但是最近，牧民与野生动物之间的关系越来越矛盾，有时动物会攻击人类或牲畜。

去年，萨米亚·苏鲁胡·哈桑总统敲响了警钟。他说：“恩戈罗恩戈罗失踪了。”

他说：“我们已经同意通过允许人类和动物共同生活来使其与众不同，但人口现在已经失控了，” 他要求研究遏制人口流动的方法。

从那时起，关于最终将马赛人驱逐出这个以其巨大的火山口而闻名的公园的争论越来越多。

总理卡西姆·马哈利瓦（Kassim Majaliwa）提议在距离火山口370公里的Handeni区实施自愿迁移计划，政府已在该地区为畜牧业者分配了162,000公顷土地。

他说：“我们将他们带到他们可以上学、医院和电力的地区”，以及要耕种的牧场和土地。

-历史存在-

马赛社区在这个问题上存在分歧。

对于许多人来说，恩戈罗恩戈罗是他们唯一认识的房子。“我的父亲和母亲出生在这里，我们一直住在这里。我还没准备好离开，” 一位出于对当局的恐惧而只想给自己起名字的妇女罗斯说。

早在1950年代建立旨在吸引游客的国家公园之前，马赛人就在塞伦盖蒂或恩戈罗与大自然同居。

但是，随着气候变化导致持续时间越来越长的干旱，农民及其畜群正在与野生动物争夺水和食物。

牲畜的存在和牛铃的声音使一些动物逃跑并威胁到占该国国内生产总值18％的旅游活动。

一位环境官员出于安全原因援引匿名说：“如果我们让它们这样做，我们将破坏牛羚的大规模迁徙。”

在3月初法新社访问该地区期间，在马赛地块附近只看到了几只斑马。

-没有 masais，猎人是的-

当地活动家和反对派领导人指责当局援引环境保护来保护经济利益，他们回顾了富裕的外国人被授予在恩戈罗狩猎动物的权利的先例。

马赛人权活动家奥内斯莫·奥伦古鲁姆瓦在推特上说：“大型社会以保护环境的名义间接将我们从祖先的土地上移走。”

2009年，成千上万的马赛家庭被驱逐出距离恩戈罗恩戈罗保护区125公里的洛利翁多，以便阿联酋社会组织狩猎旅行。在出现腐败指控后，政府于2017年终止了该协议。

反对党查德马副主席通杜·利苏在推特上说：“马赛人一直是坦桑尼亚以环境保护名义进行的驱逐的最大受害者，他们从未因此得到法律或适当的补偿。”

他说：“现在是纠正这些错误的时候了，而不是重复过去的不公正现象。”

一份反对驱逐马赛人的在线请愿书已经收集了超过300万个签名。

-“像背叛一样”-

但是，面对人类与野生动物之间日益严重的冲突，一些农民已经准备好游行。

3月初，一头大象在恩戈罗杀死了一名拾柴的人。8月，三名儿童在寻找流浪牲畜时死于保护区附近的狮子袭击。

拉扎罗说：“就我个人而言，我会尊重政府的提议，因为这将保证我和我的牲畜过上更好的生活，” 拉扎罗说，他不想透露自己的姓氏，以免与马赛领导人发生冲突。

总理马哈利瓦上周表示，有450多人同意搬迁到汉德尼。

其他人仍然怀疑。一位马赛人解释说：“我想继续住在这里，但政府的压力让我考虑离开。”“但是要轻易接受，这就像是对我们部落首领的背叛。”

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