西班牙和摩洛哥结束了西撒哈拉的外交紧张局势

西班牙周五发生了根本性的转变，放弃了中立立场，在有争议的西撒哈拉领土上支持摩洛哥，结束了两国之间的外交危机。

西班牙外交部长何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯在拉巴特和波利萨里奥阵线的撒哈拉独立活动家之间表示：“西班牙认为 [摩洛哥] 2007年提出的自治倡议是解决这一争端的最严肃、最现实和最可信的基础。”在巴塞罗那按下。

因此，这位部长证实了摩洛哥王室的一项声明，该声明发布了西班牙政府总统佩德罗·桑切斯致阿拉维王国的一封信。

西班牙政府在没有引用这封信或提及撒哈拉沙漠的情况下，不久就宣布了与这个北非国家关系的 “新阶段”。

这一立场代表了根本性的变化，因为到目前为止，西班牙一直主张拉巴特和波利萨里奥之间保持中立的态度。

西撒哈拉是被联合国视为 “非自治领土” 的前西班牙殖民地，几十年来，西撒哈拉的冲突一直与阿尔及利亚支持的波利萨里奥阵线对抗摩洛哥。

控制着该领土约80％的拉巴特在其主权下提出了一项自治计划。独立主义者呼吁举行由联合国组织的自决全民投票，该公投定于1991年停火，但从未发生过。

-西班牙 “已经割让”-

作为两国关系正常化的一部分，西班牙宣布佩德罗·桑切斯（PedroSánchez）访问摩洛哥，但日期未定。

西班牙政府的声明说，西班牙外交负责人何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯将在 “月底之前” 访问拉巴特。

对于专门研究两国关系的西班牙记者伊格纳西奥·塞姆布雷罗（Ignacio Cembrero）来说，“西班牙政府已经屈服于摩洛哥的主要要求”，摩洛哥要求摩洛哥支持西撒哈拉的 “自治提议”。

他解释说：“这是一个重要的变化”，因为 “按照摩洛哥的要求，它是公开的”。他说：“近年来，西班牙当局一直在帮助摩洛哥，但他们从来不想将其公开。”

摩洛哥外交部在一份声明中欢迎 “西班牙在摩洛哥撒哈拉问题上的积极立场和建设性承诺”。

波利萨里奥阵线驻西班牙代表团指责马德里 “屈服于摩洛哥使用的讹诈和恐惧政治”。

-休达的移民危机-

摩洛哥和西班牙之间的外交危机始于2021年4月，当时马德里允许波利萨里奥阵线领导人布拉希姆·加利（Brahim Ghali），拉巴特的宣誓敌人Brahim Ghali抵达半岛接受covid-19住院。

5月，成千上万的移民被迫进入摩洛哥北部的西班牙飞地休达。

在本周五宣布之前，紧张局势已经平息，但没有消失。摩洛哥驻马德里大使于5月被要求进行磋商，但尚未返回西班牙。

根据马德里自治大学阿拉伯和伊斯兰研究教授伯纳贝·洛佩斯（BernabéLópez）的说法，西班牙政府对撒哈拉沙漠的姿态的主要目的是对来自摩洛哥的移民流进行管理。

他说：“这涉及稍微收紧坚果，以便有更多的控制权，而不是摩洛哥故意缺乏控制。”

在任何谈判中，西撒哈拉都是摩洛哥的关键问题。

作为与以色列恢复外交关系的交换，摩洛哥获得了当时由唐纳德·特朗普领导的美国对前西班牙殖民地的 “皮革价值” 的认可。

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