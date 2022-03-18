乘坐出租车六千公里将乌克兰难民带到西班牙

22 岁的赫里斯蒂娜·特拉赫（Khrystyna Trach）步行和开车逃离乌克兰战争后，找不到去姐姐居住的西班牙的路。

然后他得知，一群来自马德里的出租车司机已抵达波兰运送基本援助物资，并于周一带着135名乌克兰人从波兰首都的一个难民中心返回西班牙。

“他们是我们的英雄，” 特拉赫在周四早上有29辆出租车车队抵达马德里市中心的一座教堂后不久告诉法新社，在一群等待他们的欢呼声中。

大多数难民是妇女和儿童，他们像特拉赫一样，在西班牙有朋友或家人。该小组还包括四只狗和一只猫。

他们很快将获得受保护的身份，这将使他们能够获得居留和工作许可。

孤儿特拉奇解释说：“我要找一份工作来有钱来帮助我的国家和我的家人，” 特拉奇解释说，她把祖父母留在了基辅，在那里她担任电话推销员。

她小时候在西班牙家庭度假时学习西班牙语。

车队周五离开马德里前往波兰，每辆车有两名司机轮流在方向盘后面，前往波兰，进行6000公里的往返行程。

出租车司机中也有罗马尼亚或厄瓜多尔移民。

几位司机和乘客一起游览欧洲后，带着拥抱和眼泪说再见。

其中，奥尔哈·肖卡里耶娃（Olha Shokarieva）是一位带着小儿子前往西班牙的妇女，留下了另一个留在乌克兰的儿子和丈夫：“为我们的生命，为国家的独立而战”，她在旅途中讲述。

-“改变了生活”-

来自西欧各地的人们开车上路，或者已经积累了资源租用公共汽车，以帮助乌克兰人搬到新家。

车队的想法是在几位出租车司机在马德里机场等候顾客时举行的关于战争的谈话中提出的。

协调行动的马德里出租车专业联合会发言人何塞·米格尔·富内斯说，当一名司机建议去波兰将乌克兰难民带到西班牙时，其他几位司机也签了字。不久，数十名司机也加入了他们的行列。

Fúnez表示祝贺：“反应令人难以置信，我们没想到会这样。”

哈维尔·埃尔南德斯（JavierHernández）开车将一对夫妇和他们12岁的儿子带到西班牙，他解释说，他不能袖手旁观 “看着逃离爆炸的儿童，妇女的照片”。

这位 47 岁的出租车司机说，起初，难民们很害羞，在车队停下来休息时没有离开车辆，但随后 “他们开玩笑说，他们拥抱了我们。”

埃尔南德斯补充说：“在短短一天内，他的生活发生了变化，这非常令人兴奋，” 埃尔南德斯淡化了他所取得的成就：“没什么，开车了几天，这就是我们在马德里所做的。”

组织者估计，该行动的成本约为50,000欧元（合55,000美元），主要是燃料和通行费，由主要是出租车司机的捐款支付。

负责运送三名妇女的商队协调员之一，38 岁的耶苏斯·安德拉德斯说：“我们有很棒的人。”

安德拉德斯解释说：“甚至有些出租车司机的孩子也来从存钱罐里捐钱。”

-“一粒沙子”-

马德里的出租车司机在危机情况下提供帮助有着悠久的历史。

2004年在西班牙首都发生的袭击事件中，有近200人死亡，出租车司机将伤员送往医院。

在2020年西班牙covid大流行最严重的时候，他们负责将医生从家中带回家或将病人带到医院。

“我们是谦虚的人。我确切地相信，最谦虚的人会更多地参与其中。” 埃尔南德斯说，他因离婚而遭受抑郁症后在街头生活了一年。

根据联合国的数据，自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，已有超过300万人逃离乌克兰，波兰已经收容了其中大多数。

乌克兰驻马德里大使馆帮助为车队挑选了难民。

像其他参加大篷车的司机一样，34 岁的努里亚·马丁内斯表示，她愿意回到路上接更多难民。

马丁内斯说：“在家里的沙发上无能为力，我们必须把一粒沙子放在一起，” 马丁内斯说，他带来了一位母亲和一个两个月大的婴儿。

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