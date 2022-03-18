俄罗斯停止在联合国对乌克兰进行人道主义决议投票

俄罗斯停止在联合国联合国对乌克兰进行人道主义决议表决，美国，2022年3月17日（法新社）-俄罗斯越来越孤立，由于缺乏最亲密盟友的支持，周五在联合国安理会放弃了对乌克兰的人道主义决议的投票，本周四向法新社宣布了几位要求匿名的外交官。”一位不愿透露姓名的大使说，他们在人道主义方面的案文诉诸 “共同提案国”，“而且没有回头路”，暗示中国和印度都不支持有争议的俄罗斯倡议，也不会投赞成票。周二向安理会提交决议草案的俄罗斯呼吁在周三进行表决，然后改变主意，将其推迟到周四，然后推迟到星期五。莫斯科希望得到中国和印度的支持，这两个国家在2月25日对该决议的表决中弃权。由美国和阿尔巴尼亚提出，谴责乌克兰的 “侵略”，俄罗斯否决了这一侵略。”反过来，本周，俄罗斯提出了一项决议，除其他外，呼吁保护平民，包括妇女和儿童。面对极端的人类苦难，这是一场愤世嫉俗的游戏，” 英国大使芭芭拉·伍德沃德周四在2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来专门讨论乌克兰问题的第五次安理会会议上说。”这位英国外交官回忆说，就在俄罗斯军队袭击马里乌波尔的时候，” 特别是容纳数百人和儿童的剧院。”乌克兰永远不会是普京的胜利。美国驻联合国大使琳达·托马斯·格林菲尔德警告说：“无论它取得了什么进展，无论它杀死的人还是摧毁的城市，” 美国驻联合国大使琳达·托马斯·格林菲尔德警告说。