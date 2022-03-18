农村妇女将花园里的芳香剂和精油带到哥伦比亚

Jemmy Paola Sierra 麦德林（哥伦比亚），3月18日从小型家庭花园开始用于自我消费的事业逐渐成为由农村妇女领导的富有成效的项目，这是安蒂奥基亚省（西北）与芳香剂，油和提取物的开发相关的社区工作的一个例子。 它以 “Somos Campo” 品牌在马里尼拉市的圣何塞村经营，该生产工厂体现了农民为促进可持续农村发展和实现性别平等而奋斗的斗争。 技术协调员兼合伙人阿德里亚娜·玛丽亚·托雷斯（AdrianaMaríaTorres）告诉埃菲，阿德里亚娜·玛丽亚·托雷斯（AdrianaMaríaTorres）说，在2004年成立的旨在促进妇女参与社会，经济和环境领域的农村妇女协会（AMCABF）的核心地带，创造了改变生活的农业综合企业。 托雷斯说：“有领导过程，但女性仍然依赖丈夫，因此需要为我们创建经济项目。” 在芳烃和油之间 拥有可用土地的妇女开始播种芳香植物和药用植物，然后她们接受了转化过程的培训。 他说：“从只出售新鲜或脱水植物开始，工业化进程就开始了。”除了创造提取植物油和迷迭香，桉树和香茅等精华之外，他们已经在tisane中拥有十种芳香剂。 对于AMCABF来说，农业综合企业加速基础方法（MBA）计划是一个重要的推动力，该计划是由Interactar与比利时非政府组织ACTEC，纳瓦拉政府和Fundación del Valle合作开发的，旨在陪伴企业家和农业企业家增加他们的竞争力并加速业务增长。 托雷斯谈到拥有 37 名成员的协会以及农业综合企业 “Somos Campo” 时说：“这是一个复原力的过程，” 托雷斯谈到该协会时说，这对于哥伦比亚农民及其在农村的家人找到 “幸福、取得成功和有尊严地生活的机会” 至关重要。 女性领导力，实地的绝佳机会 Interactar的农业综合企业发展负责人莉莉安娜·塔巴雷斯告诉埃菲，女性领导是哥伦比亚农村经济发展的 “绝佳机会”。 “农村妇女是领导者、生产者、企业家和服务提供者。他们的贡献对家庭、社区和经济的福祉至关重要。” 这一部分人口占哥伦比亚 “农业劳动力的很大比例”，他们强调，除了负责大部分无偿照料工作外，他们还负责生产大部分收获的食物，“特别是在自给农业中”。 出于这个原因，它欢迎在与MBA农业综合企业互动服务的人口中有47％是女性。 根据联合国开发计划署（开发署）的数据，疫情在公平方面造成了挫折，该国的差距扩大到去年每10名失业的男性中，只有一名妇女失业。 根据国家统计管理局（DANE）的数据，2022年1月，哥伦比亚女性失业率为19.4％，而男性为11.2％。 集体项目经理 塔巴雷斯解释说，该公司的目的是将农村妇女转变为 “经济、环境和社会变革的推动者”，因为她们设法 “赋予自己权力，以寻求农村的发展、她们的福祉和农村社区的福祉”。 她承认，在该国的一些地区，看到女性领导 “是不可能的”，她的领导能力可能会受到限制，但是随着这些战略的实施，她们将农村妇女变成了 “集体项目经理”，就像AMCABF及其品牌所发生的那样。”Somos Campo”。 塔巴雷斯说：“增强权能的妇女开始认识到，如果她们能够转变农业综合企业、协会和家庭，她们就能够改变自己的社区。” 在Interactar陪同的近49,000名企业家中，有经济机会和培训计划，其中52％是女性。首席 jps/ime/cpy