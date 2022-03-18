罗德里戈·冈萨雷斯（Rodrigo González）和他的模仿者共舞，不良的动作使他的肩膀脱臼

当罗德里戈·冈萨雷斯（Rodrigo González）模仿者来到节目并邀请他跳舞时，Amor y Fu ego的场景经历了一个意想不到的时刻。问题是，驾驶员从来没有想过他的右肩会活出来，所以吉吉·米特雷非常担心不得不把他送到商业休息区。

回来后，“Peluchín” 的同事承认她很关心他，因为她认为他应该紧急去医疗中心；但是，动画师又出现了，并解释了到底发生了什么。

根据罗德里戈·冈萨雷斯（RodrigoGonzález）的说法，他从很小的时候就一直有肩膀问题，但是直到现在，由于恢复时间的原因，他一直拒绝解决这个问题，因为手术后他必须休息三个月。

“我们回来了，一切都井然有序，可以运作，有些人感到害怕， 我的肩膀上有一个很多人也有的主题，如果我做出不好的举动，它就会出来，它从未发生在我身上，自从二十年代开始以来，我就有了它需要一个 非常简单的手术，他们有三个月的假期，” 他说。

另一次，“Peluchín” 解释说，尽管他以前从未发生过这种情况，但他已经习惯了肩膀脱落。他还透露，当他走近他们要求他们拉手臂时，该节目的制作不明白他发生了什么事。

“ 人们被吓坏了，因为没人知道我有那个...我想说请把它拉给我，这样它就可以恢复原来的位置 。我想到我支持自己然后结果出来了，我要求人们把它拉回原来的位置，” 他说。

此外，Amor y Fuego司机指出，第一次发生在他身上时，他很害怕，因为他不明白发生了什么，但是随着时间的流逝，他设法控制了它。他补充说：“ 第一次发生在我身上，我什么都不明白，确实很痛，然后没有 。”

罗德里戈·冈萨雷斯对抗耶稣阿尔萨莫拉

罗德里戈·冈萨雷斯（RodrigoGonzález）提醒耶苏斯·阿尔萨莫拉（JesúsAl zamora），电视上有很多竞争，因此，他们对吸引观众的人才的评价要高于那些多年不打电话给赞助商的人。

这位前司机指出，当他在电视上工作时，一个真人秀男孩一天之内就能赚到整整一个月的报酬，之后发表了这一评论。

他说：“ 如果你没有取得成果，如果你没有盈利，如果你的薪水不按照他们的收入和更多收入来计算，因为如果不是生意，这不是非政府组织，他们会像其他任何地方一样把你送回家 。”

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