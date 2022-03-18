墨西哥足球开始时，克雷塔罗以 2-1 击败圣路易斯竞技

在阿根廷选手莱昂纳多·塞奎拉的进球下，克雷塔罗周四在莫雷洛斯体育场举行的克劳苏拉-2022墨西哥足球锦标赛第11场比赛开始时以 2-1 击败圣路易斯竞技。

在第15分钟，阿根廷选手鲁本斯·桑布埃萨（Rubens Sambueza）错过了带领竞技的机会，因为他射出了乌拉圭门将华盛顿·阿奎尔挽救的点球。

克雷塔罗的 “白鸡” 以 1-0 比 61 的比分得分，安吉尔·塞普尔韦达在阿根廷门将马塞洛·巴罗韦罗的左边点球，后者把自己投向了右边。

圣路易斯队的 1-1 达到 67 分，西班牙人乌奈·毕尔巴鄂以击球得分，右边的位置克服了阿奎尔的投掷。

当 Sequeira 以小区域的头球以 2-1 签下时，“白公鸡” 的胜利在 77 岁时完成。

有了这个结果，克雷塔罗达到了11分，圣路易斯竞技队剩下10分。

为了预防圣路易斯竞技队的到来，这场比赛是在莫雷洛斯体育场进行的，而不是在克雷塔罗通常的主场拉科雷吉多拉体育场进行的；这些球队保持着被称为 “la 57 经典赛” 的竞争-因为连接两个城市的道路-而且曾经发生过之前的暴力。

尽管这项承诺是闭门执行的，但受到200名安全人员的保护。

在这一天，将举行两场经典赛。周六在Universitario体育场，法国前锋安德烈·皮埃尔·吉尼亚克（André-Pierre Gignac）的老虎队将在富豪经典赛中接待蒙特雷，这将连续三场胜利。

周日在哈利斯科州体育场，卫冕阿兹台克足球冠军阿特拉斯的 “佐罗斯” 将在经典的tapatio中举办瓜达拉哈拉的 “芝华士”。

—当天的结果

-星期四

克雷塔罗-圣路易斯竞技 2-1

-星期五

普埃布拉·桑托斯

-星期六

泰格雷斯-蒙特雷

Pachuca-Cruz Azul

美洲-托卢卡

阿特拉斯-瓜达拉哈拉

Mazatlan-Leon

蒂华纳-华雷斯

职位：

-Pts J G E P GF GC DIF

1.Pachuca* 22 9 7 1 1 20 8 12

2。普埃布拉 21 10 6 3 1 18 9 9

3.Tigres* 20 9 6 2 1 20 13 7

4.阿特拉斯 18 10 5 3 2 12 7 5

5。克鲁兹·阿祖尔 17 10 5 2 3 17 13 4

6。蒙特雷 * 15 9 4 3 2 13 7 6

7.莱昂 15 10 4 3 3 9 10 -1

9.瓜达拉哈拉 12 10 3 3 4 15 14 1

10。Pumas* 11 9 3 2 4 14 10 4

11。圣徒 11 10 3 2 5 15 17 -2

13。克雷塔罗 11 11 2 5 4 10 15 -5

14。蒂华纳 * 11 9 3 2 4 8 14 -6

15。圣路易斯竞技 * 10 10 3 1 6 11 14 -3

16。华雷斯 8 10 2 2 6 8 15 -7

17。美国 7 10 1 4 5 10 16 -6

18。马萨兰 * 7 9 2 1 6 10 17 -7

*他们有一场待定的比赛

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