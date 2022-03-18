秘鲁vs乌拉圭：“La Celeste” 前锋在卡塔尔2022年预选赛前的消息

在南美预选赛的第17天，秘鲁国家队将不得不面对对乌拉圭队员的艰难承诺。两支球队都需要胜利才有机会获得在卡塔尔举行的2022年世界杯的资格。从这个意义上讲，“La Celeste” 将在进攻中拥有全部力量，因此在本文中，我们将向您介绍 四名 “Charrúas” 前锋中的每一个的新闻 。

首先，值得一提的是，几个小时前，乌拉圭足球协会（AUF）宣布了26名足球运动员被要求参加3月24日星期四在蒙得维的亚对阵秘鲁和29日星期二在圣地亚哥对阵智利的预选赛的最后两场比赛。该名单包括路易斯·苏亚雷斯、爱丁森·卡瓦尼、达尔文·努涅斯和马克西米利亚诺·戈麦斯的气势磅礴的名字。所有前锋以及我们将在下面分析的人：

路易斯·苏亚雷斯

“Pistolero” 的名字刻在英格兰的利物浦和西班牙的巴塞罗那的国际足球比赛中，他在旧大陆展示了自己最好的版本。 他目前在马德里竞技队效力，这是他在2020年中期抵达的实体。凭借 “colchoneros”，他在那个赛季赢得了西班牙 LaLiga 冠军，以 21 分成为球队的最佳射手。

但是，他的礼物表明他已经替代了迭戈·西蒙尼，转而支持二人组若昂·费利克斯·安托万·格里兹曼。实际上，他的最后一场首发比赛是在 2 月 19 日以 3-0 击败奥萨苏纳的比赛中。尽管如此， 他还是设法将11个进球变成了36场比赛 。同样，他是一名天生的射手，在预选赛和世界赛中拥有丰富的经验，这使他在 当前的资格赛中在12场比赛中打了7个进球，这对秘鲁来说是危险的 。

在与爱丁森·卡瓦尼的袭击中，“卢乔” 苏亚雷斯将成为乌拉圭的重要参考。| 图片：Nicolás Celaya

爱丁森·卡瓦尼

“斗牛士” 是 “La Celeste” 的另一种著名武器。他的职业生涯在巴勒莫、那不勒斯、巴黎圣日耳曼等俱乐部的欧洲足球界广为人知，现在在曼联。英国演员于2020年中抵达，商定为期一年的行动。但是他在 39 场比赛中以 17 个进球和 5 次助攻的出色表现使管理层将他延长了一个赛季。

现在，在本赛季，随着克里斯蒂亚诺·罗纳尔多重返老特拉福德，他的知名度大幅下降。球队的违规行为也没有帮助他开始比赛，因此这反映在 他在16场比赛中打出的2个进球和1个助攻 上。但是，我们指的是乌拉圭在过去20年中与路易斯·苏亚雷斯一起得分最好的得分手之一，与历史悠久的迭戈·弗兰相提并论。 在目前的季后赛中，他在7场比赛中只有2个进球 ，所以我们将看看他是否能够在 “双色” 的比赛中唤醒自己的得分方面。

“斗牛士” 卡瓦尼并不是来自曼联的好赛季，但在进攻中这始终是一个危险。| 图片：代理商

达尔文·努涅斯

绝对是当今表现最好的进攻球员。自2019年从 Peñarol 抵达欧洲（来自西班牙的阿尔梅里亚）以来，它的增长确实令人印象深刻。凭借 “indálicos”，他在32场比赛中打进了16个进球。

但是，他的爆炸来自葡萄牙选手本菲卡的手，这使他能够出现在尤文图斯，马德里竞技，曼城等旧大陆巨星的视线中。在 “Glorioso” 的第一个赛季中，他在 45 场比赛中打进了 14 个进球。 在本赛季中，他在33场比赛中获得了高达26分的得分，其中4场进入了冠军联赛，1场是在荷兰对阵阿贾克斯的四分之一决赛中获得资格 。这可能会将他转移到 他的国家队，因为他在 7 场比赛中只有 1 个进球，所以他还有待加入国家队 。显然，他将在苏亚雷斯·卡瓦尼（Suarez-Cavani）二人组的存在下开始在银行工作，但这是他22年的一个非常有趣的选择，“白红” 必须考虑。

达尔文·努涅斯在葡萄牙的本菲卡有很大的影响力。

马克西米利亚诺戈麦斯

来自西班牙的瓦伦西亚前锋 是迭戈·阿隆索在乌拉圭进攻中的第四选择 。他开始在自己国家的Defensor Sporting的学院工作，就目标而言，他的职业生涯似乎正在上升。尽管与其他 “charruas” 攻击者相比，它在欧洲并没有迈出一大步。他最好的赛季是2017/2018年在塞尔塔·德·维戈，他在44场比赛中打进了19个进球。 目前，在 “黑白” 队中，他在29场比赛中有3个进球，而在季后赛中，他在4场比赛中有1个进球。 除了在最后一刻感到惊讶之外，没有太多选择可以玩的玩家。

马克西·戈麦斯是迭戈·阿隆索在乌拉圭领先的第四个选择。| 图片：法新社

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