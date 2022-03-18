父母得到卢克·沃伊特作为与洋基队交换

美国佛罗里达州坦帕（美联社）卢克·沃伊特觉得，当纽约再次收购安东尼·里佐时，他在洋基队的时间即将结束。

沃伊特周五表示：“我知道最后一两天会发生什么事情，” 沃伊特周五在被交易到圣地亚哥教士队后说，他是 2020 年业余选秀大会的第 34 顺位 20 岁的右撇子贾斯汀·兰格。

31岁的强力猛男沃伊特在因冠状病毒疫情而缩短的2020赛季中以22次本垒打率领大满贯赛，当时他以52个打点命中了.277。

“真的很兴奋，” 他在离开布雷登顿时说，洋基队在那里与匹兹堡进行了一场展览比赛。“这不仅是一个很好的组织，而且他们有一支随时准备获胜的团队。能和我的一位大学同学皮尔斯·约翰逊一起玩我感到非常兴奋。”

去年，沃伊特曾四次进入受伤名单，三次是因为左膝问题需要在3月29日进行手术才能修复半月板撕裂：从3月31日到5月1日恢复期间，然后是7月16日至8月8日，以及从9月30日到季后赛因炎症。从5月27日至6月22日，他还因外部斜伤被列入残疾人名单。

上赛季，沃伊特在与洋基队的 68 场比赛中获得了 .239、11 次本垒打和 35 次奔跑，其中包括第八局或之后的五次本垒打。纽约在交易截止日期之前从芝加哥小熊队手中收购了里佐，寻找左撇子一垒手击球手。