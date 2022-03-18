奥萨苏纳，因为莱万特渴望的虚拟永久性

潘普洛纳/瓦伦西亚（西班牙），18三月奥萨苏纳（Levante）在低时段拜访了奥萨苏纳（Osasuna），目的是增加三个新积分，这将朝着巴伦西亚队渴望的期待已久的停留迈出一大步，与他分开六分，所以他只值得赢。 奥萨苏纳教练贾戈巴·阿拉萨特（Jagoba Arrasate）警告了巴伦西亚人的 “才能” 和需求，并补充说，他们必须 “进攻，制服他们，最重要的是完成行动”，以免给他们选择靠红背跑的选择。 在巴塞罗那在诺坎普球场（Camp Nou）击败巴塞罗那之后，奥萨苏纳（Osasuna）将利用他的球迷来接近胜利，在这场比赛中，游客在任何时候都没有与邪教搏斗，这是一支缺乏品格的球队，并且与比赛中的佼佼者之一抗衡。 桌上有 35 分的舒适位置可能会对一群能够与选择更大挑战的小队作战的玩家起到把戏。4-0 的比赛应该从一开始就出去咬人，从而恢复球迷每两周在 El Sadar 给他的推力。 “我们觉得我们缺少那场胜利。我们距离实现虚拟住宿还有三分之遥，我们希望明天能在家里。” Arrasate很高兴为他的粉丝们带来欢乐。 来自 Tajonar 的人显然缺乏目标。两天前阿根廷选手 Chimy Avila 对阵比利亚雷亚尔的进球是四场比赛中的最后一个进球。克罗地亚人安特·布迪米尔（Ante Budimir）似乎负责最终确定队友的行动，这项任务将要求团队其他成员努力到达对手地区。 来自Berriatua的球员问他的球员 “步伐，强度，并能够很好地占领对手区域，然后在防守上更有力量”，这是前几天在诺坎普球场看不到的。 这是Arrasate和Chimy Ávila正式翻新后的第一场比赛，这是一家正在崛起的俱乐部项目的两项资本，该俱乐部已接近连续第四次进入西甲联赛。 由于积累了黄牌，阿根廷人将在错过诺坎普球场赛事后重返右翼。他目前是最杰出的，预计明天将标志着与主唱的分歧。 关于第11名，Arrasate已经从每场比赛中经常做出改变变成了一群无可争议的首发球员，这些首发球员使巴斯克教练的比赛理念具有连续性，因此预计明天不会发生革命。 距离停留六分，领先十场比赛，联赛即将突破，莱万特只能获胜并希望他们的对手跌倒。大新闻是何塞·路易斯·莫拉莱斯（JoséLuis Morales）的回归，他因膝盖受到打击而错过了联盟的最后一场比赛，本周他和队友一起训练得很正常。 但是，边锋豪尔赫·德·弗鲁托斯（Jorge De Frutos）在对阵西班牙人的比赛中右脚受到沉重打击，但无法及时恢复，并将因这场冲突而被解雇。 此外，由于膝盖受伤，杜阿尔特和克莱尔继续进行比赛，中场球员贡萨洛·梅莱罗由于黄色的积累而必须参加点球比赛，而豪尔赫·米拉蒙在经过认可的比赛后重返名单。 尽管米拉蒙回来了，但意大利人阿莱西奥·利西仍可能再次押注右后卫的普比尔，弗朗克萨或儿子在左手边，受伤的杜阿尔特进入了首发的十一强。 如果没有梅莱罗，马尔萨可能会重返首发阵容，佩佩鲁和巴尔迪在延髓中，尽管在上一场比赛中对阵西班牙人的进球，但丹尼·戈麦斯看起来像落后于罗杰，后者将与球队队长何塞·路易斯·莫拉莱斯组成进攻对。 可能的阵容： 奥萨苏纳：S. Herrera；纳乔·维达尔、大卫·加西亚、胡安·克鲁兹、马努·桑切斯；托罗；Chimy Avila、Moncayola、哈维·马丁内斯、鲁本·加西亚和布迪米尔。 莱万特：Cardenas、Pubill、Vezo、Rober、Cáceres、Son or Franquesa、Pepelu、Malsa、Bardhi、Morales 和 Roger。 裁判：哈维尔·阿尔贝罗拉·罗哈斯（卡斯蒂利亚-曼切戈） 体育场：El Sadar。 时间：格林威治标准时间 17:30 — 职位：奥萨苏纳（第 11 名）、莱万特（第 20 名） 关键：Chimy Ávila 返回右翼。 事实：奥萨苏纳实际上可能会关闭住宿。 贾戈巴·阿拉萨特（Jagoba Arrasate）说：“我们距离虚拟实现这种永久性还有三分之遥”。 1011911 1005179 le/mg-pzm/cta/jap