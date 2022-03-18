墨西哥将拥有自己的因斯布鲁克进行尸体识别：亚历杭德罗·恩西纳斯

为了解决墨西哥因暴力事件严重而造成的法医危机，内政部（Segob）通过国家基因组医学研究所和奥地利因斯布鲁克大学，力求对工作人员进行复杂样本分析和研究 可以在该国进行尸体鉴定。

塞哥布人权事务副秘书亚历杭德罗·恩西纳斯·罗德里格斯在国家宫殿总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔上午的新闻发布会上强调了这一点，他说，签署协议的目的是让墨西哥拥有其 “因斯布鲁克”。





这位联邦官员表示，与因斯布鲁克大学及其法医研究所的这项协议是与奥地利以外的另一家机构签署的第一份协议。他解释说，由于达成了这项协议，有关在墨西哥鉴定复杂样品的第一批研究将于这些天开始。

根据国家搜索委员会（CNB）和全国失踪者运动提交的报告，该国大约有52,000具身份不明的尸体在法医服务和万人坑中。

恩西纳斯说：“没有国家基因数据库，信息没有共享，没有对比，没有能力和意愿，这是主要问题，缺乏意愿和法医信息仍然支离破碎，国家缺乏应对这场危机的政治意愿。”

墨西哥政府已投资约34亿比索用于尸体的识别和保存。

应该记得，共和国总检察长办公室（FGR）向奥地利发送了16具遗骸，以通过基因分析确定这些遗骸是否与格雷罗州 “Isidro Burgos” 农村师范学校（俗称Ayotzinapa）的43名失踪学生中的任何一具相对应。2014 年 9 月，一起引起国际骚动的案件





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