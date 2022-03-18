墨西哥增加了 187 例死于 covid-19 的死亡和 5,174 例病例

墨西哥城，3月17日，墨西哥卫生部报告说，周四墨西哥报告了187例新增死亡和5,174例死于covid-19，共计5,624,954例病例，共计321,806例死亡。 2月10日，该国报告了927人死亡，这是自12月以来奥米龙变种推动的第四波死亡人数的最高数字。 根据约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的统计，根据这些数据，墨西哥是世界上确诊感染人数排名第16的国家，并且是因该原因死亡人数最多的第五个国家，仅次于美国，巴西，印度和俄罗斯。 卫生当局认识到，根据死亡证明，该国可能有46万人死亡，并估计墨西哥实际上累积了5,902,326例感染。 在确诊的感染中，有16,878例活跃病例，在过去14天内出现症状，占总数的0.3％。 此外，自疫情开始以来，已有4,917,930人康复。 墨西哥医院普通病床的平均占用率为9％，重症监护病床的平均占用率为6％，呈下降趋势。 上周二，负责管理该国大流行的官员雨果·洛佩斯·加特尔说，墨西哥 “已经连续七周减少了疫情”，并表示 “这已经是一个非常持续的趋势，我们一定会达到这种流行病的最低水平”。感染。 2月28日，墨西哥庆祝了自首例冠状病毒确诊病例以来的两周年，它是世界上死亡人数最多的第五个国家，对疫情的管理受到批评，免疫计划进展顺利，但没有考虑到所有年龄段。 疫苗接种计划 当局还表示，在疫苗接种计划中，已经接种了超过1.8765亿剂，最后一天共计470,422剂。 墨西哥政府表示，按绝对数量计算，它是使用最多剂量的第十个国家。 在1.26亿居民中，有8,547万墨西哥人至少接种了一剂疫苗，其中90％的18岁及以上人口至少接种过一次疫苗。 同时，已有79,45万人完成了疫苗接种计划。 自2020年12月底以来，来自美国的2.2434亿剂辉瑞、强生和摩德纳疫苗已运抵墨西哥；英国的阿斯利康、俄罗斯Sputnik V疫苗以及中国的CanSino和Sinovac疫苗。首席 jmrg /la （照片）