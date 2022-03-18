墨西哥参议员要求欧盟调解对古巴的镇压

墨西哥城，3月18日古巴抵抗运动大会周五报道，墨西哥参议员罗赫略·马尔克斯和亚历杭德拉·雷诺索通过信函要求欧盟审查与古巴就该岛侵犯人权行为达成的现有协议。 “来自政府和反对派的两位墨西哥著名参议员已致函欧盟，要求根据岛上持续侵犯人权的情况来评估欧盟与古巴政权的合作协定的维持情况。”在时事通讯中报道。 发信的墨西哥政客是墨西哥参议院欧洲外交关系委员会秘书、执政的民族复兴运动（莫雷纳）议员罗赫略·马尔克斯参议员和国家行动党（PAN）参议员亚历杭德拉·雷诺索。 文本指出：“他们致函欧盟，呼吁在古巴侵犯人权行为增加的基础上对现有协议进行技术审查。” 声明补充说，墨西哥人权委员会主席勒内·博利奥（René Bolio）宣布了签名，并以自己的名义发了一封类似的信。 参议员的倡议是在古巴法院因参加 7 月 11 日和平抗议活动而集体判处 127 名古巴年轻人的 1,916 年徒刑之后几天提出的。 文本补充说：“最近几周，古巴著名反对派领导人，例如费利克斯·纳瓦罗，他的女儿赛利和新共和国反对运动（MONR）主席何塞·迪亚斯·席尔瓦以及许多其他人也遭到谴责和逮捕。” 同样，最近几个小时，阿根廷议员也亲自致函欧盟，呼吁终止与卡斯特罗独裁政权的合作协议。 该公告指出，自上周以来，来自智利、哥斯达黎加、多米尼加共和国和萨尔瓦多的立法者加入了呼吁欧盟根据古巴正在发生的严重侵犯人权行为，审查与卡斯特罗独裁政权的合作协议，同时全世界都在关注乌克兰的战争。 案文总结说，立陶宛议会也表示强烈反对该协议。首席 mqb/esc/cpy