梅西和七名青年球员召集对阵委内瑞拉和厄瓜多尔

布宜诺斯艾利斯，3月18日阿根廷教练莱昂内尔·斯卡洛尼本周五宣布了对阵委内瑞拉和厄瓜多尔的比赛阵容，莱昂内尔·梅西和七名具有双重国籍的青年球员是主要的新奇事物。 阵容中的七名双重国家球员是佛朗哥和瓦伦丁·卡尔博尼（国际米兰）、卢卡·罗梅罗（拉齐奥）、马蒂亚斯·苏莱（尤文图斯）、亚历杭德罗·加纳乔（曼联）、尼古拉斯·帕斯（皇家马德里）和蒂亚戈·杰拉尔尼克（比利亚雷亚尔）。 梅西错过了前几天对阵智利和哥伦比亚的比赛后返回Albiceleste，从冠状病毒中恢复过来。 已经有资格参加卡塔尔世界杯的阿根廷将于3月25日主办委内瑞拉，并将在四天后访问厄瓜多尔。 然后，暂停的对阵巴西的比赛将继续进行，日期待定。 即使少了一场比赛，巴西还是以39分领先南美预选赛，其次是阿根廷，以35分领先。然后是直接排位赛的厄瓜多尔（25）和乌拉圭（22），秘鲁（21）将进行复活，其次是智利（19）、哥伦比亚（17）、玻利维亚（15）、巴拉圭（13）和委内瑞拉（10）。 莱昂内尔·斯卡洛尼召集的33人名单如下： 。守门员（3）：佛朗哥·阿玛尼（河床）、杰罗尼莫·鲁利（比利亚雷亚尔-ESP）和胡安·穆索（Atalanta-ITA）。 。捍卫者（9）：贡萨洛·蒙铁尔（塞维利亚-ESP）、纳韦尔·莫利纳（Udinese-ita）、尼古拉斯·奥塔门迪（本菲卡-波尔）、胡安·福斯（比利亚雷亚尔-ESP）、卢卡斯·马丁内斯（比利亚雷亚尔-ESP）、卢卡斯·马丁内斯（比利亚雷亚尔）-ned）、尼古拉斯·塔格里萨 Ajax-ned）和佛朗哥·卡博尼（InterITA）。 。中场（9）：罗德里戈·德保罗（马德里竞技 ESP）、莱安德罗·帕雷德斯（PSG-FRA）、埃克塞基尔·帕拉西奥斯（拜耳勒沃库森-格尔）、曼努埃尔·兰齐尼（西汉姆 GBR）、圭多·罗德里格斯（Betis-ESP）、亚历克西斯·麦克·阿利斯特（Brigton-GBR）、尼古拉斯·帕斯（皇家马德里-ESP）），蒂亚戈·杰拉尔尼克（比利亚雷亚尔）和瓦伦丁·卡博尼（InterITA）。 。前锋（12）：莱昂内尔·梅西（PSG-FRA）、劳塔罗·马丁内斯（InterITA）、卢卡斯·奥坎波斯（塞维利亚-ESP）、尼古拉斯·冈萨雷斯（佛罗伦萨）、安吉尔·科雷亚（马德里竞技 ESP）、安吉尔·迪·玛丽亚（PSG-FRA）、朱利安·阿尔瓦雷斯（河床）、华金·科雷亚（Interita）、卢卡斯·博耶（Lucas Boyé）elche-esp）、Matias Soulé（尤文图斯-ITA）、亚历杭德罗·加纳乔（曼联-GBR）和卢卡·罗梅罗（Lazio-ITA）。