Megapuente 2022年3月：乘汽车或卡车去阿卡普尔科需要多少钱

People swim at Caletilla beach as Mexico posts record numbers of daily coronavirus disease (COVID-19) cases, in Acapulco, Mexico January 15, 2022. REUTERS/Javier Verdin

墨西哥最受欢迎的旅游目的地之一是阿卡普尔科，这是位于格雷罗州太平洋海岸的海滨度假胜地。如果您打算离开墨西哥城（CDMX）并享受将于18日星期五开始并持续到同月21日星期一的megapuente，然后参观阿卡普尔科的海滩，则可以乘汽车或公共汽车进行。

如果您打算前往阿卡普尔科的不同地区之一，请务必考虑收费站的价格和将花费的燃料。如果你离开首都，你应该考虑你将支付不止一次的通行费，这些是你必须在每个通行费中支付的费用：

1.特拉尔潘（墨西哥城）。费用：122 比索

2。Alpuyec a（莫雷洛斯）。费用：77比索。

3.莫雷洛斯山口（格雷罗）。费用：164 比索。

4.帕洛·布兰科（格雷罗）。费用：151 比索。

5。La Venta（格雷罗）。费用：133 比索。

6。Maxitúnel（格雷罗市区）。费用：101 比索。

根据基础设施，电信和运输部（SICT）提供的应用程序，要到达目的地，您总共需要支付748比索的通行费，驾车者将能够追踪自己的路线，并知道他们将花费多少摊位和汽油。这样，就燃油而言，如果车辆是六缸汽车，并且您在油箱中装满了大汽油，则将花费大约666比索。

使用收费公路的驾车者必须支付700多比索的通行费才能到达阿卡普尔科（照片：路透社/哈维尔·韦尔丁）

为了生成自己的路线并估算你的公路旅行费用，你可以访问以下网站：http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta 然后选择城市出发地和目的地，以及用于高速公路的车辆，也就是说，如果您要乘汽车，摩托车，面包车或卡车旅行。

另一方面，如果您打算从CDMX乘巴士前往阿卡普尔科，请记住，行程持续约5小时20分钟。以下是提供该服务的票价和公交线路：

1.Costaline。价格：每人645比索。

2。行政旅游：每人696比索。

3.Turistar Luxur y：每人 787 比索。

要享受 megapuente，首都将能够前往库埃纳瓦卡（照片：MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM）

另一方面，如果您想在首都附近休息一下，则可以参观库埃纳瓦卡（Cuernavaca）市，因为从墨西哥城出发的旅程仅需1小时42分钟，而且开车去那里的油耗很少。在莫雷洛斯州的首府，游客可以参观Tepozteco山，还可以享受殖民地中心，那里有16世纪的科尔特斯宫和历史博物馆，里面有平面画家迭戈·里维拉的壁画。

为了到达这个目的地，驾车者必须支付126比索的费用才能使用墨西哥-库埃纳瓦卡高速公路。尽管也有可能使用联邦高速公路，但到达莫雷洛斯市中心的速度要慢得多，驾车者将不得不在以大量弯道为标志的路线上行驶。

假期或桥梁期间，奇兰戈斯人最繁忙的另一条道路是CDMX以东的墨西哥-普埃布拉高速公路。要到达普埃布拉大都会区或特拉斯卡拉等目的地，必须支付197比索，而且旅程不到两个小时。

继续阅读：