射手的思考 Martín Cauteruccio：“头部占运动员的 80％；如果你没事的话，剩下的就能很好地工作”

“我来自一个中产阶级家庭，我的父母在我很小的时候就分居了，我从小就以他们与各自的伴侣的形象抚养长大。我和祖母住了很多。”该区域内精明的马丁·考特鲁西奥不需要介绍，生活在阿尔多西维得分队长身后低调的人确实需要介绍。Caute 在祖母的保护下在安静的蒙得维的亚长大，当时他与老人共度了一个周末，当时与父母的分居仍然有一定的禁忌气味。

这位 34岁的乌拉圭人在阿根廷足球界有着丰硕的历史，十年前穿着Quilmes球衣闪耀着光芒，并巩固了自己在最近最好的圣洛伦索队之一的地位。到那时，他很难批准自己的卷轴成为 Nacional 低级球员的历史最佳射手，而且他在越过池塘的土地上几乎无法展现自己的潜力。今天，在最后一次传球市场受到几家俱乐部的关注之后，他留在蒂伯隆担任马丁·巴勒莫球队的负责人。被指认者的负责人如何看待衣柜？

-路易斯·苏亚雷斯（LuisSuárez）多次在接受采访时说，他欠你很多钱，你帮助了他，甚至借给他衣服等等...那男孩的关系是什么样的？

-只是我们俩都来自相似的班级。幸运的是，我们从来没有缺少任何东西，但是双方都分享了我们所拥有的一切。我们从很小的时候就认识了 Luis。我们从 12 或 13 岁开始在 Nacional 打球，从那时起我们的职业生涯不断发展。后来每个人都顺其自然，但我们从小就认识了对方。

-他们在争夺这个职位，但无论如何他们还是冲上了浪潮，为什么？他们有什么共同点？

-我们从一开始就相处得很好。作为好孩子，也许他没玩那么多，然后他开始玩了。我们之所以交替，是因为除了我们两个人之外，还有布鲁诺·福尔纳罗利（Bruno Fornaroli）（今天在澳大利亚足球比赛中）。老实说，Nacional 的 87 是一个吸引了很多玩家的类别，它非常强大。对我们来说进展非常顺利。我们当时开始的许多人还在玩，这不太正常。和路易斯在一起，我们在俱乐部内和外面分享了很多时间。我正要去他家，他来找我家。几年后，我们与来自该国内地的布鲁诺分享了信息。事实是，我们在这一类别中非常接近。

-今天的关系是远距离的吗？

-是的，我们时不时地互相交谈。显然，今天有很多问题是你每天都没有的，距离起着作用。随着年龄的增长，每个人也形成了他们的关系。他开始了自己的家庭，他有一个漂亮的家庭。这意味着你没有日常工作，但我们确实保持着这种关系，每次我们说话就像我们每天都在说话一样。通常，他在欧洲的职业生涯结束后，我们的会议是在他来到乌拉圭的时候，我同意了。

-很多时候有人说起初对他来说很困难，然后他赢得了这个位置，他已经看到自己最终成为的射手了吗？

-他总是有技能，并且随着时间的推移提高了很多。他是一名从少到多的球员，当他达到最高点时他爆炸了。自从他离开乌拉圭以来，他看到了所看到的一切。事实让我非常高兴，因为现实情况是他是一个一直在工作的男孩，他所拥有的一切都应得的。

-他欠你一些衣服还是把所有东西都还给你...？

-哈哈哈，不是真的我们离得很近，我的是他的，他是我的。并不是说他什么都没有，我过去常常解决他的运动鞋。我们俩分享的东西很少，我们分享的东西很少。

随着时间的流逝而持续的友谊：苏亚雷斯和考特在 Nacional 的劣等人中相遇

-你成长为 Nacional 的劣等得分手，你首先定居下来并设法成为一名得分手，你能训练得分手还是天生的东西？你与其他玩家的筹码有什么不同？

—在我看来，这在很大程度上是每个人想要的意图。就我而言，就像正在发生的一样。我从小就一直是前锋，我与竞争对手的接触更多。所以我产生了所有比赛都出现在记分牌上的愿望。当你向前迈进，可能性被赋予和标记时，就像你想要的越来越多。我总是有能够保持同样位置的可能性和喜悦。我有一些队友最初是前锋，然后开始退缩然后最终防守。我喜欢这件事，因为要创造情境，就必须进行搜索和工作，这始终是一个挑战。

-你是来和巴勒莫谈谈问他这个职位的秘密吗？

-是的，有像他这样的人当教练当然让我印象深刻。我们并不想携手交谈，但这显然与给定时间的立场有关。他接近我和所有需要建议或纠正的同志。

— 你的传球市场很忙，有很多关于转会的话题，但你留下来了，现在你必须当队长并努力创造历史性的俱乐部纪录（nDR：在阿尔多西维的第一场比赛中寻求成为最佳射手），你如何生活？

— 我很好，很有动力。在我看来，在这种情况下，最主要的是要保持冷静。知道发生的一切都是为了某件事而发生的。如果这让我不得不继续在阿尔多西维，那是有充分理由的。更不用说这激励我在俱乐部取得成就。这些都是让玩家在做自己喜欢的事情之外找到动力的东西。就前锋而言，要在俱乐部的历史上留下印记。

— 轮到你当队长了，你怎么承担这个责任？你在更衣室里行使什么样的领导能力？

— 对于你作为队长来说，重要的是你想要标记什么，如果你只是想随身携带录音带或者也转移一种思维方式、一种行为，而且责任不仅在于我，而且还要涵盖整个团队。在这里，他不仅仅是一名球员，我们都必须为共同利益尽力而为。也许作为今天的小组负责人，我试图以身作则，在这种情况下，座右铭是大量工作，大量精力，永不放弃。以身作则是最重要的事情。没有比榜样的传染更强烈的传染病了。不先做我什么也不能说。这对于维持一支强大的团队至关重要。

— 除了当时的表现之外，你总是低调地表现自己，足球气氛有时会让你吵闹吗？我说的是看到大多数玩家拥有最豪华的汽车，衣服总是时尚，你认为这会让刚到的玩家感到困惑吗？

— 有时候会发生这种情况，我很高兴有一个家庭在后面总是在那里为我提供建议，给了我一个非常富有成果的成长经历，并且总是赋予我价值观，使我有能力思考将来最适合自己的东西。从很小的时候起，我就不得不管理自己的钱，我能够给自己一些我想给自己的奢侈品，因为我有可能赚钱，但是我总是感谢父母和祖母给我的成长经历，这样我才能看到并理解真正重要的是什么能够进步而不是四处走动给我发疯狂的东西。然后在足球比赛中你确实看到了所有的情况。今天，当我必须成为球队中的佼佼者之一时，也许如果我看到这样的事情，我会做的就是建议，但是这里没有人拥有任何人，每个人都在做他认为最擅长的事情...

-你必须住在圣洛伦索才能进球，受重伤然后能够恢复良好的水平，你怎么能忍受这种兴衰？

—穿越圣洛伦索的通道标志着我，我住了很多东西。很多相反的时刻。为了能够进球，感觉良好然后受伤。这非常艰难，因为在从基尔梅斯到圣洛伦索的所有变化中，我站了六个月。要从这样的伤病中恢复过来并不容易，我有幸能够参加解放者决赛，成为冠军。作为一支领先的球队和所有比赛，与米兰、罗马一起比赛，参加和平竞赛并与教皇见面。那一刻，在巴掌之后，所有的荣耀都来了。

-在先前受伤的兴衰（膝盖韧带断裂）中，暴露出足球有一天你完全成功了，突然之间你被打了耳光。你有疑问吗？

-老实说，在我脑海里从来没有 “我的火车通过”，但这很复杂。脑袋开始对你将如何回来提出疑问。我总是很确定某些事情：我本来会康复得很好，然后我将回来重复我已经开始做的事情。头部占运动员的80％；如果你身体健康，你会很好地锻炼其他所有东西。如果你楼上不好，其他一切都不够。

“当你离开那些告诉你自己是最棒的人的绝对爱而在其他日子里你做得不好的人开始激烈的批评时，你会感到困惑吗？”

— 它可能发生，尤其是在变化非常突然的时候。有一天你可能是个少年，你首先要训练，第二天你首次亮相，进展顺利，两个月后，他们来找你卖掉数百万美元。对于最终是一个人的足球运动员来说，最重要的是基地、遏制措施以及从小就一直在和你交谈并向未来做出的决定灌输一些可能发生的事情的人。我在职业生涯中从来没有做过疯狂的事情。

— 今天你必须当队长，你可以回头看，在某个时候，他们与墨西哥的一位伴侣发明了一种恋情，除了你当时澄清了这个话题但被否认的事实之外，为什么同性恋在足球中仍然是禁忌？

— 其实我甚至没有出来澄清一下，因为我无话可说。这是发明的东西，超出了我的想象。老实说，我甚至觉得这很有趣，因为就我而言，这是不可想象的。但这是谁接受它的一部分，当时他们可能想在俱乐部或球队中制造一些问题。一次一个，他有很多曝光率，我们知道我们很容易发生所有这些事情。然后是你如何拿东西。我很轻松，因为我知道我的家人和环境都认识我, 简而言之, 如果我和伴侣成为男朋友，我就没问题说出来.但这不是我个人的品味。在某种程度上，如果有些人真正感受到了它，有了他们的伴侣并想展示它，那将开始变得更加正常。今天，既然没有谈话，这些问题就没有得到处理。在我看来，这与每个人都必须将其外部化的愿望齐头并进。随着时间的推移，它将正常化，因为一切都已正常化。

— 当你在圣洛伦索受伤时你决定完成学业，为什么？

— 我知道我必须完成它，这是我已经携带了好几次的东西，有点懒惰。我正在推迟它。当我受伤时，除了训练的两倍之外，我明白是时候完成未完成的事情了。这很重要，因为它终身为您服务，尤其是让您感到周期已经结束。

— 根据这个决定，你认为明天你会继续与足球保持联系还是要学习其他东西？

— 事实是，我不知道未来会怎样。对任何人来说，最主要的是做好准备。然后道路移动，它会波动，因为你认为一条路比另一条路更好。最重要的是做好准备，然后你做出决定。今天我无法告诉你我最终能做什么，因为我想的是明天，明天就是训练。然后我会明白的，但是是的，我想做好准备，并有坚实的基础可以选择。

继续阅读：