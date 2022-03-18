莱奥波多·洛佩斯的政党拒绝与被拘留的 “毒贩” 有联系

加拉加斯，3月18日由莱奥波多·洛佩斯领导的人民意志党本周五拒绝了执政党兼委内瑞拉议会议长豪尔赫·罗德里格斯谴责的与一名在哥伦比亚被捕的涉嫌贩毒分子比亚焦·加洛法洛的所谓联系Forte。 “威尔·波普尔（Will Popular）拒绝了豪尔赫·罗德里格斯（JorgeRodríguez）的荒谬故事，这些故事没人相信，因为除了荒谬之外，它们还被重复。他们只是想抹黑、恐吓和迫害我们的领导层，” 该党在其 Twitter 账户上写道。 他还说，尼古拉斯·马杜罗政府再次决定 “反对” 该组织和前副手马可·奥雷利奥·基诺内斯，谴责涉嫌与加洛法洛的联系。 副总裁补充说：“大众将以透明的方式直面讲话，而不是在委内瑞拉人甚至没有足够的钱在嘴里放一块面包的情况下公开为罪犯辩护的政权如何加剧医院危机，服务继续失败。” 此前，查维斯塔领导人兼议会议长豪尔赫·罗德里格斯展示了一封据称副总统的信，该信由胡安·瓜伊多签署，日期为2016年8月16日，信中写道，该党在安索阿特吉州阿纳科任命了 “激进分子比亚焦·加罗法洛为市政协调员”，“意大利-委内瑞拉毒品贩子通过对毒品贩运的影响力进行演习并活着”。 反对派组织说，比亚焦·加洛法洛不是反查维斯塔任命的协调员，也没有瓜伊多的任命书，因为 “阿纳科没有人”。 “所谓的信除了写得不好之外，还是一场闹剧。他强调说，根据法规，国家局不能任命市政领导人，这是区域局的职能”。 根据哥伦比亚机构发布的新闻稿，3月13日在卡塔赫纳被哥伦比亚移民官员逮捕的加洛法洛被 “西班牙当局通过国际刑警组织的红色通告” 通缉。 “我不知道美国政府是否知道这一点，但我确实知道伊万·杜克知道这一点，伊万·杜克利用一个名为洛斯·拉斯特罗霍斯的麻醉品准军事组织将胡安·瓜伊多转移到2019年2月23日的愚蠢状态（...）。我也知道这位加洛法洛先生是大众意志的主要资助者，” 罗德里格斯说。 国会议长还展示了前国会议员马可·奥雷利奥·基诺内斯（Marco Aurelio Quiñones）于3月15日发布的推文，他在推文中提到加洛法洛 “在2019年之前作为志愿者参与政治活动和民主行为”。首席 sc/sb/laa