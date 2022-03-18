“卡利文化” 之父何塞·费尔南多·奥尔特加去世了

何塞·费尔南多·奥尔特加·希内斯特罗萨（JoséFernando Ortega Hinestroza）这个名字在山谷中广为人知，因为他是 1996 年 8 月创立的《这是第一种专注于向人们介绍不同文化活动、示范、制作和代表的媒介。实际上，这是一本文学杂志，还谈到了音乐，电影，绘画，戏剧和其他表达方式。

Ortega Hinestroza是一名作家、记者、历史学家和插画家，毕业于巴黎索邦大学的现代语言硕士学位。在那里，他还获得了政治学和政治哲学的两个文凭。很长一段时间以来，他一直对拯救和保护卡利圣安东尼奥社区的历史感兴趣并为之努力。这一切都来自他在欧洲的岁月，在那里他密切地感受到人们对建筑和历史遗产的尊重，这与卡莱尼奥附近发生的情况恰恰相反。

他是圣安东尼奥社区行动委员会的成员，并自愿同意在 1992 年至 1994 年期间担任主席。从那以后，在社区的支持下，他为社区的利益开展了一系列活动，其中最重要的活动导致了有关报纸的创建。

奥尔特加最重要的出版物是《圣安东尼奥：巴哈雷克、煤炭和石头》。风景如画的角落的历史，它成为对卡利市历史感兴趣的各种艺术团体的必备参考资料。这是一篇由多个故事构建而成的论文，涵盖了从史学、建筑和艺术到城市的所有方面。这本书的页面介绍了石头街道、流行的当地人物、建筑、神话和典型的太空轶事。

莎里姆·莱莫斯·迪亚斯（Sharim Lemos Díaz）撰写的这本书的评论在网上流传。他在其中解释说：“这个故事围绕着Empedrado的特定领域展开，在那里他们开始用瓜杜瓦，垫子或香肠建造临时和基本的房屋，上面有瓜杜瓦或茅草屋顶，后来被拆除，进入带有铁皮屋顶的巴哈雷克的房屋；这是一次缓慢而沉默的入侵他们开始在这些无人居住的土地上居住。

也许闻起来只不过是遗忘的土地。因为我们现在的样子只向城市居民表明，我们不珍视这种遗产，我们选择了渴望的生活，而忘记了我们的前辈，他们过着初期但也许是必要的生活。有人谈论古代卡利的共同传统，那就是饲养家畜，例如鸡和公鸡，这些动物不仅在地块上行走，而且在同一条街上行走。这些小块土地上种了果树。该部门的牧场没有排水沟，也没有该部门的水。牧场没有厕所，“使用土地” 非常普遍。通过橘树叶，那些被认为是 “cambuches” 的人背上散发出阳光的气味被吓跑了。

电力也没有到达，几年后，雨水和排水渠开通了，厕所也逐渐到达。目前，该部门仍然没有污水处理系统。到达的渡槽的第一批水域是过滤后的水，因此爆发了几次伤寒和痢疾的流行病。也没有安装柜台，因此付款方式包括市政公司当时的出纳员唐·卡洛斯·维特尔（Don Carlos Vitel）收到的减少的固定月付款。过滤水的到来是在1932年，只有少数家庭享受了这项福利。洛斯·莫斯克拉、阿凡纳多和罗伯斯”。

那些与奥尔特加更了解他的人说，他一直是圣安东尼奥精神的捍卫者。他们说，在旧大陆的岁月里，他随身携带了一块来自他心脏附近的土地。为这个梦想家在坟墓里安宁。





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