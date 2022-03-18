杰纳罗·维拉米尔因批评拉丁美洲统治者而击败埃内斯托·塞迪略：“移情的拥护者”

CIUDAD DE MÉXICO, 13SEPTIEMBRE2020.- Informe diario sobre el avance del Covid-19 en el país el cual encabeza el subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell y que estuvo acompañado por Giancarlo Summa, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México y Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

前总统埃内斯托·塞迪略·庞塞·德莱昂（Ernesto Zedillo Ponce deLeón）在虚拟会议 “拉丁美洲的经济展望与技术的未来” 上再次出现后，让所有墨西哥人感到惊讶，他在会上批评了拉丁美洲的统治者。

在参加由跨国公司NTT Data组织的圆桌会议期间，制度革命党（PRI）的前政治家感叹说，在不同的拉丁美洲国家的掌舵下，出现了 “民粹主义和无能的统治者浪潮”。

这些声明得到了与第四次转型（第四季度）有关的记者的回答，他们从社交媒体资料中加入了塞迪略，并谴责了他向拉丁美洲领导人表达自己的方式。

首先做出反应的是墨西哥国家公共广播系统（SPR）总裁杰纳罗·维拉米尔（Jenaro Villamil）。他在一条推文中嘲笑了这位前总统发表声明的方式，并列出了他在任期内犯下的所有错误，这些错误在社会、政治和经济上削弱了墨西哥。

“同理心和敏感性的拥护者说：埃内斯托·塞迪略。那个告诉乞丐 “我没有现金” 的人。他写道，这使所有墨西哥人都承受了 Fobaproa 的永恒债务，以 “民粹主义地” 拯救银行，然后将其严重出售到国外。”

（照片：Twitter）

就其本身而言，阿尔瓦罗·德尔加多（ÁlvaroDelgado）经常表示支持安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）和第四季度的声明，也利用社交网络分享了塞迪略的信息，并记住他提倡对商人，银行家和政客的 “抢劫”。

这位记者说：“埃内斯托·塞迪略（Ernesto Zedillo）导致从墨西哥人那里继承了数百万美元债务的商人，银行家和政客遭到抢劫，他批评了拉丁美洲的'民粹主义和无能的统治者浪潮 '。”

Twitter 用户并没有保持沉默，因此决定在维拉米尔和德尔加多的推文中分享他们对此事的立场。他们说，一些人强调了埃内斯托·塞迪略在六年任期内犯下的其他错误，而另一些人则支持和支持诸如Fobaproa之类的决定，因为这提供了摆脱金融危机的唯一出路。

@kmelinapuente 写道：“与 AMLO 不同，塞迪略不仅尖叫经济留给了他很糟糕，而且还开始拉动，到 2000 年底，经济已经复苏，这是其他人永远无法夸耀的，” 他在个人资料中称自己是经济学家。

记者马里亚纳·埃斯科贝多强调：“全国准军事组织（恰帕斯）和毒品卡特尔成立六周年12月错误 Fobaproa Massace de Acteal Dollar从3比索上涨到10比索利率每年超过120％，等等。”

埃内斯托·塞迪略质疑拉丁美洲的 “民粹主义” 统治者及其对 COVID-19 疫情的处理方式（照片：EFE/LEONARDO MUÑOZ）

这位前总统还利用这个空间表达了他对世界该地区大流行管理的不同意见，因为从他的角度来看，这是一场 “拉丁美洲的灾难”。同时，他指出，预计到2020年，拉丁美洲国家的死亡率和发病率将最高。

“让我们希望，在许多拉丁美洲国家遭受苦难的民粹主义和无能的统治者的浪潮将得到追随，这要归功于民主尽管我们仍然受到破坏，但坚定的领导人能够采取必要行动，确保我们各国坚定地走上这条道路。发展和克服我们的历史落后状态，” 墨西哥前总统评论道。

同样，这位墨西哥政治家和经济学家致力于批评拉美政府停止和扭转结构性政策的决定 这些改革可以促进拉丁美洲国家的经济发展.

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