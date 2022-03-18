“这是酒吧终结的开始”：FMFA和Liga MX领导人在与众议员会面后

Fotografía de archivo donde aparece Mikel Arriola, durante una entrevista. EFE/Jorge Núñez

3 月 17 日星期四，墨西哥足球协会联合会（FMFA）主席扬·德·路易莎和西班牙对外银行 MX 联赛主席米克尔·阿里奥拉前往众议院，与政治协调委员会（Jucopo）进行了富有成效的对话，并在这样，就可以避免像 3 月 5 日在 Corregidora 体育场发生的悲剧。

革命制度党（PRI）副主席兼圣@@ 拉萨罗Jucopo主席鲁本·莫雷拉·瓦尔迪兹（Rubén Moreira Valdez）感谢联合会和联盟在建设性的环境中接受了这次会议，并保持了沟通空间的开放。

墨西哥绿色生态学家党（PVEM）议员兼体育委员会主席玛丽亚·何塞·阿尔卡拉（MaríaJoséAlcalá）也出席了会议，他指出了合作和共同努力以加强体育法的重要性，因为 “足球属于所有人”。

克雷塔罗有26人因暴力事件住院（图片来源：法新社）

第一次会议所寻求的是加强立法举措，这些举措有助于改善体育赛事，特别是足球中的安全性、无障碍性、技术使用以及促进无暴力的条件。

会议期间发表的声明将由体育委员会管理，目的是建立一个法律框架，为这种性质的群众活动提供法律确定性，这些活动必须保留在家庭环境中，以消除暴力和歧视，并使体育运动标准化安全标准适用于体育场馆, 并努力扩大在这项运动中促进和平文化的运动.

体育企业家自己重申了结束体育赛事中暴力行为的意愿和意愿，因此提议体育酒吧将终结。

警察被赶超以遏制白鸡酒吧的侵略（照片：EFE/SebastiánLaureano Miranda）

“这是我们指定结束标准的措施的空间，但它们需要实施。我们今天向代表们解释的是我们将如何实施动画团体的识别，” ArriolaPeñalosa说。

在稍后的声明中，莫雷拉·瓦尔迪兹（Moreira Valdez）加入了体育促进者的呼吁，并认可了这一想法，因为最重要的是，必须占上风的是参加足球比赛的人们的福利。

超过20人因袭击被捕（图片来源：法新社）

最后，应该记得，这起事件始于克雷塔罗-阿特拉斯比赛的第62分钟的一场战斗，以一场斗殴告终，至少有26人因受伤而住院。他们是受害者。这是因为加洛斯·布兰科斯的球迷看到他们的球队以 1 比 0 输给 rojinegros，开始攻击来访的球迷。

暴力持续了数小时，因为参加活动的警察被侵略者赶上。同样，社交网络充斥着记录白鸡队粉丝进行的攻击类型的视频。因此，球队以及总的来说，这项运动中的几乎所有人物（球队，教练，商人和评论员）都谴责了所发生的事情。

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