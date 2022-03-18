AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期四 17 三月 2022
奇諾

“这是酒吧终结的开始”：FMFA和Liga MX领导人在与众议员会面后

Liga MX 总裁米克尔·阿里奥拉和 FMFA 主席 Yon de Luisa 会见了 Jucopo de San Lázaro 和体育委员会，他们在会上提出了在足球场建设和平的指导方针

17 三月 2022
Fotografía de archivo donde aparece Mikel Arriola, durante una entrevista. EFE/Jorge Núñez
Fotografía de archivo donde aparece Mikel Arriola, durante una entrevista. EFE/Jorge Núñez

3 月 17 日星期四，墨西哥足球协会联合会（FMFA）主席扬·德·路易莎西班牙对外银行 MX 联赛主席米克尔·阿里奥拉前往众议院，与政治协调委员会（Jucopo）进行了富有成效的对话，并在这样，就可以避免像 3 月 5 日在 Corregidora 体育场发生的悲剧。

革命制度党（PRI）副主席兼圣@@ 拉萨罗Jucopo主席鲁本·莫雷拉·瓦尔迪兹（Rubén Moreira Valdez）感谢联合会和联盟在建设性的环境中接受了这次会议，并保持了沟通空间的开放

墨西哥绿色生态学家党（PVEM）议员兼体育委员会主席玛丽亚·何塞·阿尔卡拉（MaríaJoséAlcalá）也出席了会议，他指出了合作和共同努力以加强体育法的重要性，因为 “足球属于所有人”

Infobae
克雷塔罗有26人因暴力事件住院（图片来源：法新社）

第一次会议所寻求的是加强立法举措，这些举措有助于改善体育赛事，特别是足球中的安全性、无障碍性、技术使用以及促进无暴力的条件

会议期间发表的声明将由体育委员会管理，目的是建立一个法律框架，为这种性质的群众活动提供法律确定性，这些活动必须保留在家庭环境中，以消除暴力和歧视，并使体育运动标准化安全标准适用于体育场馆, 并努力扩大在这项运动中促进和平文化的运动.

体育企业家自己重申了结束体育赛事中暴力行为的意愿和意愿，因此提议体育酒吧将终结。

克雷塔罗 vs 阿特拉斯-Batalla Campal 墨西哥足球
警察被赶超以遏制白鸡酒吧的侵略（照片：EFE/SebastiánLaureano Miranda）

这是我们指定结束标准的措施的空间，但它们需要实施。我们今天向代表们解释的是我们将如何实施动画团体的识别，” ArriolaPeñalosa说。

在稍后的声明中，莫雷拉·瓦尔迪兹（Moreira Valdez）加入了体育促进者的呼吁，并认可了这一想法，因为最重要的是，必须占上风的是参加足球比赛的人们的福利

克雷塔罗 vs 阿特拉斯-Batalla Campal 墨西哥足球
超过20人因袭击被捕（图片来源：法新社）

最后，应该记得，这起事件始于克雷塔罗-阿特拉斯比赛的第62分钟的一场战斗，以一场斗殴告终，至少有26人因受伤而住院。他们是受害者。这是因为加洛斯·布兰科斯的球迷看到他们的球队以 1 比 0 输给 rojinegros，开始攻击来访的球迷。

暴力持续了数小时，因为参加活动的警察被侵略者赶上。同样，社交网络充斥着记录白鸡队粉丝进行的攻击类型的视频。因此，球队以及总的来说，这项运动中的几乎所有人物（球队，教练，商人和评论员）都谴责了所发生的事情

继续阅读：

大卫·费特尔森（David Faitelson）在西班牙击败了墨西哥足球：“不能保证你能安全回家”
他们逮捕了另外三名参与克雷塔罗与阿特拉斯战斗的人；他们加了 25
“洛佩斯·奥夫拉多尔和贝哈拉诺是同一回事”：肯尼亚洛佩斯和莉莉·泰勒斯为 Sheinbaum 的桑德拉·奎瓦斯辩护