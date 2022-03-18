2022 年 3 月 18 日的内容丰富的议程美国照片

一般信息 世界。-监测冠状病毒大流行，疫苗接种活动，感染的增长以及由omicron变异体引起的浪潮。 利马（秘鲁）。-对恢复2017年对前总统阿尔贝托·藤森的赦免的反应。 特古西加尔巴（洪都拉斯）。-欧盟选举观察团于2021年11月28日提交了洪都拉斯大选的最终报告。 墨西哥城（墨西哥）。-安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的新闻发布会。 波哥大（哥伦比亚）。-选举当局公布了参议院选举的最终计数，原因是有人指控左翼联盟Pact Histórico进行欺诈。 巴拿马城（巴拿马）。-美洲人权委员会主席里卡多·佩雷斯·曼里克（Ricardo Pérez Manrique）在访问巴拿马的移民接待站（MRE）后举行了新闻发布会。 基多（厄瓜多尔）。-教师抗议要求提高工资。 世界。-跟进围绕俄罗斯和乌克兰之间冲突的公民的官方反应和示威。 华盛顿（美国）。-白宫报道。 艺术、文化和娱乐 东京（日本）。-东京时装周。 首尔（韩国）。-首尔时装周。 印度。-神圣的节日。 运动 足球 巴拉圭技术总监吉列尔莫·巴罗斯·谢洛托宣布了对阵厄瓜多尔和秘鲁的比赛的最后阵容。 欧洲联赛比赛。 篮球 欧洲联赛比赛。 网球 在印第安维尔斯开设法国巴黎银行网球赛。 赛车运动 巴林一级方程式大奖赛预览。 摩托车 龙目岛的 MotoGP 预览。 竞技 贝尔格莱德世界室内田径锦标赛。首席 美国图形编辑表 (57 1) 3214855 分机 141 graficabogota@efe.com obm/at/mf