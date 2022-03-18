INE 下令 Morena 在撤销授权时撤回促销活动

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

国家最高法院（SCJN）裁定政党不能推动撤销授权，由于这一决定，国家选举研究所（INE）今天下午下令全国复兴运动（Morena）党的全国主席马里奥德尔加多·卡里略（Delgado Carrillo）撤回广播，电视和社交网络上的促销节目。

这些事件是在制度革命（PRI）和民主革命（PRD）政党成员谴责莫雷纳国家总统马里奥·德尔加多（Mario Delgado）在 Facebook 、 Twitter 和 YouTube 上的社交网络上传播两个视频之后发生的。

以及散布政治宣传和可能利用公共资源, 促进公民参与行使撤销共和国总统的职权.

国家选举研究所（INE）下令全国复兴运动（MORENA）全国主席马里奥·德尔加多（Mario Delgado）撤回与AMLO撤销授权有关的宣传（照片：EFE/CarlosRamírez）

因此，国家选举研究所（INE）的投诉和投诉委员会发布了三项预防措施，宣布两项是适当的，但否决了一项措施。

关于第一项预防措施，国家最高法院裁定，各政党促进公民参与选举进程是违反《宪法》的撤销授权。

随后，有人警告说，在 Facebook 上发布的出版物符合付费广告的特征，因此要求技术审计部门分析莫雷纳在促进撤销授权方面是否存在滥用资源的情况。

出于这个原因，莫雷纳全国执行委员会主席马里奥·德尔加多·卡里略和该政党被命令在不超过三小时的时间内，立即删除须采取预防措施的出版物。

国家最高法院（SCJN）宣布莫雷纳散发安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的撤销授权违宪 （照片：Cuartoscuro）

民主革命党（PRD）向国家选举研究所（INE）投诉和投诉委员会提交的投诉提到了涉嫌滥用传播名为 “墨西哥NOS NEED V1” 和 “墨西哥需要我们 V 2” 的促销活动。计划建立广播和电视，在珠三角的概念中，广播和电视通常会通过定位联邦行政机构的形象来干扰撤销授权的过程，而且公民的投票以支持联邦行政长官的形象为条件。

在这方面，委员会宣布，根据国家最高法院（最高法院）的标准要求采取的预防措施，该标准确定政党的参与不在直接民主机制中，即 “撤销” 机制的授权。

因此，国家选举研究所（INE）命令莫雷纳撤回被谴责的材料，并要求他们在六小时内更换的法定通知。

但是，莫雷纳还向国家选举研究所（INE）的投诉和投诉委员会投诉和投诉委员会提出了投诉，指控3月13日在国家选举研究所的门户网站和社交网络上发布的出版物国家行动党（PAN），因为它据称包含针对樱桃党的诽谤性示威活动。根据莫雷纳的说法，它旨在减少对正在进行的地方进程以及实行参与性民主的背景下的同情。

之所以没有采取这一预防措施，是因为委员会自己确定，“在良好法律的幌子下，被谴责的材料中所载的言论构成了国家警察主席和该党在明确问题上的观点、批评或意见。公共利益”。

参议院批准了允许官员推动撤销授权的意见（图片：EFE/众议院）

国家选举研究所（INE）对马里奥·德尔加多（Mario Delgado）和莫雷纳（Morena）实施的预防措施是在参议院昨天获得普遍批准，特别是允许参议院的意见之后采取的官员和立法者可以以 67 票赞成、34 票反对和零票传播和推动 “撤销授权” 磋商弃权。

该意见在《选举程序普通法》和《联邦撤销委任法》中作出了解释，因此公职人员关于撤销委任的意见和行动不被视为政府宣传。

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