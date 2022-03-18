六个月后，热那亚在意甲获胜，即将获救

罗马，3 月 18 日，意大利人马诺洛·波尔塔诺娃的进球足以让热那亚在国内锦标赛的最后一场胜利六个月后对阵都灵（1-0）获得三分宝贵的积分，这使他们在第三十场比赛中更接近救赎，自第 24 分钟以来减少了一名球员意甲的一天 热那亚的良好表现仍在继续，自从德国教练亚历山大·布莱辛于1月20日登上替补席以来，他从未见过失败。七场平局和一场胜利，本周五在主场对阵都灵的比赛中获胜，为 “格里福尼” 服务，将威尼斯并列22分，并保持拯救球队的希望。 而且当地人过得很艰难。在都灵门将埃特里特·贝里沙（Etrit Berisha）犯了一个错误之后，他们在第13分钟提出了波塔诺瓦的进球，他没有错过这位年轻的前锋来打开比分并证明这场比赛的良好开端，这场比赛使都灵失控了。 在比赛得到控制的情况下，挪威人利奥·奥斯蒂加德在进球十分钟后看到了第二个黄牌，这一动作使当地人的比赛变得非常复杂。 从下半场开始，都灵担任指挥官，意大利人安德里亚·贝洛蒂（Andrea Belloti）和科索瓦尔·梅尔金·沃伊沃达（Kosovar Mergin Vojvoda）的头球最清晰，但是意大利门将萨尔瓦多·西里古和墨西哥后卫约翰·巴斯克斯保持了一张干净的床单，以取得重要的胜利，使他们更接近卡利亚里标志着救赎的团队。 在意甲的最后一场胜利-他们在12月的意大利杯上赢得了萨勒尼塔纳的冠军-六个月后，热那亚设法获得了三分，这是他们本赛季在常规赛中的第二场胜利，相当于威尼斯，威尼斯在争取摆脱降级的斗争中少了两场比赛与举起 “Scudetto” 的战斗一样接近。 就其本身而言，都灵以35分排名第11，排在桌子中间。首席 TFC/ISM