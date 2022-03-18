前欧洲冠军波利·迪亚兹被判入狱两年

大加那利岛拉斯帕尔马斯（西班牙），3月18日，前欧洲轻量级冠军西班牙人Policarpo Díaz因虐待其前搭档而被判处两年徒刑。 大加那利岛拉斯帕尔马斯第二暴力法庭谴责波利·迪亚斯（Poli Díaz）虐待和伤害其伴侣，这位前拳击手，上世纪80年代八次获得大陆冠军的前拳击手承认了这一事实。 正如加那利群岛高等法院（TSJC）新闻办公室本周五报道的那样，波利·迪亚斯（PoliDíaz）周三在上述法院出庭，并承认了2018年至2021年之间发生的事件，当时这对夫妇在大加那利岛的首都和瓦列卡斯住了一段时间，马德里。 TSJC 消息人士向埃菲表示，“Potro de Vallecas”（他在拳击手时代就广为人知）也因涉嫌威胁随后发布审前拘留令的法官而受到调查。 至于判处的刑期以及他必须服满的刑期，该判决表明，这位前拳击手承认，除了控制自己的习惯外，他还对当时的浪漫伴侣进行了体罚和恐吓。 在承认的事实中，据说迪亚兹 “阻止她化妆，选择了她可以穿的衣服和鞋子，限制了她在家外工作的能力，并说出了诸如 “混蛋，你作为女人不值得” 之类的表情”。 同样，在2021年6月23日清晨，这位前拳击手以拳打，推的形式对她进行了几次打击，甚至将她抱在脖子上然后按压她，导致受伤的受害者花了七天时间才愈合。 波利·迪亚兹（Poli Diaz）将不得不向受害者支付3,210欧元作为赔偿金，并且在五年以上的时间内将无法与其前妻接触或沟通，并且在服刑后五年内将对她实施缓刑措施。 这位前欧洲拳击冠军也正在接受大加那利岛拉斯帕尔马斯第六调查法院的调查，此前大加那利岛拉帕尔马斯的男性暴力法官María Auxiliadora Díaz提出威胁罪，下令对他进行审前拘留。 在法官去年11月向警卫法庭提出申诉后启动的初步诉讼中，还调查了Díaz在大加那利监狱会见的一名因威胁治安法官而被审前拘留的囚犯。 法官获悉，据称第三方威胁说，拳击手和上述囚犯Domingo M. 团结起来对她造成伤害。 TSJC消息人士向Efe表示，地方法官已向拉斯帕尔马斯法院上诉对前拳击手的朋友施加的限制令，因为她要求限制令行驶100公里，而只批准了一公里。 TSJC 消息人士说，由于涉嫌威胁，法官有警察护送。首席 tbsp/cmg/ram/og