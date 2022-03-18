被解雇的小牛队经理起诉俱乐部

达拉斯（美联社）— 达拉斯小牛队前总经理唐尼·纳尔逊周四起诉俱乐部，指控老板马克·库班因举报球队高管的性行为不端而解雇了他，以报复他。

在达拉斯县法院提交的一份文件中，尼尔森说，当他因对求职者进行性骚扰而寻求对与业主关系密切的合作高管采取行动时，他与库班的关系恶化了。

诉讼称，纳尔逊不知道的是，库班人与该人达成了保密协议。

根据诉讼，纳尔逊之前曾说过，他与古巴人的关系恶化是亲密关系，但随着他被解雇，他达到了最糟糕的时刻。

诉讼称，当纳尔逊抱怨自己是平等就业机会委员会（EEOC）的非法报复对象时，库班向他提供了 5200 万美元撤回诉讼并同意达成沉默协议。

尼尔森还指责古巴人参与掩盖性行为不端指控的模式。

尼尔森在一份声明中说：“我代表我的家人和所有在工作场所遭受骚扰、歧视和报复的小牛队员工提起诉讼。”

小牛队还发表了一份声明，他们在声明中表示，针对俱乐部高管的指控 “得到了外部调查人员和律师的立即彻底调查”，“被确定是捏造的”。

该小组还表示，纳尔逊 “拒绝与调查其行为的调查人员合作。尼尔森声称为了报复而被解雇是完全没有根据的，今天的诉讼毫无根据，充满了谎言。”

球队总结说：“小牛队一直试图将唐尼·纳尔逊导致他被解雇的不当行为保密。”

Cuban还拒绝了ESPN的说法：“该文件中的所有内容都是谎言。我们进行了多次全面调查，唯一没有达到达拉斯小牛队标准的人是纳尔逊先生。结果，他被解雇了。”

2018 年，NBA 审查了 2011 年针对古巴人的性侵犯指控以及导致检察官不追究此案的调查。

专员亚当·西尔弗（Adam Silver）在得出结论认为他没有直接参与其组织内针对妇女的不当行为后，决定不暂停古巴人的职务。