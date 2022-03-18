很少有村民返回福岛灾区

日本双叶（美联社）—— 在距福岛第一核电站不远的福岛第一核电站发生核灾难 11 年后，细泽康在去年 1 月重新开放后，细泽康史第一次回到了他在双叶的村庄。

这并不容易。

2011年3月11日，在日本东北海岸发生的地震和海啸造成18,000多人死亡或失踪之后，由于辐射，该工厂的7,000多名居民不得不撤离。

只有七人永久返回了当地。

“双叶是我的家。自灾难来临以来我就想回来。我一直在想，” 77岁的细泽在家中接受美联社采访时说，他坐在一个装满捕鱼设备的棚子里。

旁边是一个废弃的拉面店，周围有太多的房屋和建筑物被拆毁，以至于这个社区看起来很荒凉。

退休的水管工细泽在过去十年中不得不搬迁三次。回到双叶是他的梦想，他耐心地等待着附近的其他城镇早些时候重新开放。

不幸的是，他回到城里的那一天，供水没有重新连接。他不得不去附近村庄的朋友家，用塑料容器装满水。

该地区没有诊所、商店或其他商业服务来满足日常需求。你必须离开双叶去买食物或去看医生给你服用糖尿病药物。

在平常的一天，早餐包括米饭、味噌汤和纳豆。中午左右，你开车大约 10 分钟即可到达 Namie，这是双叶以北的小镇，在那里你可以买午餐和其他杂货。

晚上散步，但是 “除了巡逻的警察之外，我看不见任何一个灵魂。”他不时去火车站，只是为了和当地官员聊天。在家里喝了一些清酒后，他一边听着老歌 “enka” 一边早点睡觉。

他期待着捕鱼季节的到来，喜欢在花园里种蔬菜。

但是细泽想知道这是否是他最后几年生活的最佳方式。他说：“我的寿命不会更长，如果我还剩三四年，我宁愿不要在这样的双叶里。”“也许退货是错误的。”

“谁愿意回到没有学校或没有医生的城镇？我认为有孩子的年轻家庭不想回来，” 他说。

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当大量辐射逃离工厂时，福岛各地有超过16万居民不得不撤离，其中包括约33,000名尚未能够返回家园的居民。

在仍然完全或部分禁区的12个附近村庄中，Futaba是最后一个允许一些居民返回的村庄。在计划于2023年重新开放的区域中，仍有七个禁区正在进行密集的净化。

双叶的许多居民被迫放弃土地用于建造放射性物质矿床，而福岛第一核电站由于清理工作而在未来几十年中不确定的景观使城市规划变得复杂。

Futaba Project通过旅游、新业务和来自福岛以外的移民来帮助振兴该地区，该项目认为教育旅游具有一定的潜力。

双叶项目的山崎秀彦说：“在双叶，还有一些地方留下了灾难的伤疤... 游客可以看到他们的现实并思考未来。”

公民核信息中心联合主任潘秀幸说，那些返回该地区的人应该接受体检。他说，辐射水平与核工作者的水平相似，可能在未来五年内导致更高的癌症风险。

双叶定于6月正式重新开放，火车站附近占地560公顷（1400英亩）的面积，约占城市的10％，该地区曾经是商业区，一半以上的居民居住在这里。自2020年东京奥运会之前，火车和公共汽车服务恢复，并开设了一个由县管理的灾难博物馆，自2020年以来，一直允许参观该村。

作为振兴当地工业计划的一部分，双叶邀请了 24 家公司开办新业务，其中许多公司参与了城镇和工厂的清理。临时市政厅定于8月开放，正在建造一个由86个单元组成的住宅区。该镇的目标是在未来五年内拥有2,000名居民。

最新的民意调查显示，在仍在登记为双叶居民的5,625人中，只有11.3％希望返回那里居住，超过60％的人表示不愿返回那里。但是66％的人表示他们希望与人们保持联系。

市长井泽四郎说，在市议会重新开放之前将返回双叶居住的地方官员仍然必须找到改善环境的方法，以便人们希望返回。“如果我们不放弃，我们就能做到。”

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50 岁的山本敦子在双叶社区商务中心的美食广场经营着一家企鹅快餐店，但每天都从福岛的另一个城镇搬来。

曾经住在双叶的Atsuko说：“我一直以为我必须做点什么（因为双叶的康复），所以我举起了手”，当我看到两年前开放的食品区提供可用空间时，我举起了手。“当我撤离时，我从未想过我能像这样回到双叶。”

他说，尽管他对家乡非常依恋，但他不可能住在那里。让您的业务正常运转的唯一方法是在磐城（他目前居住的福岛海岸的商务中心）购买物资，然后前往约60公里（40英里）到达双叶。

他的母亲曾经在火车站附近的一个摊位上卖甜甜圈和汉堡，在灾难来临之前，这里是当地学生的热门之地，也是双叶人民的地标。

山本说：“随着双叶迅速变成一个未知的地方，我希望这个地方能帮助那些曾经住在这里的人有宾至如归的感觉。”最知名的建筑物和房屋正在被拆除，大多数游客都是新面孔。

他在试图遏制眼泪时说：“从我们的角度来看，让我们想起城镇的建筑物正在消失，就像我朋友以前居住的房子一样，这非常可悲。”他说，他忍不住开车去那些房子曾经所在的地方，包括他自己的房子，以便感受痛苦并记住过去。

他说：“很难解释。”“所以我希望人们能回来看看这个地方。”

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去年 5 月重新开业的双叶唯一一家酒店的员工 Takumi Yamada 最初来自附近的 Namie 村。

23 岁的山田在冲出小学后与父母和两个兄弟一起逃往东京附近的埼玉之后，大部分青春期都在 Namie 以外度过。

在福岛和东京的其他地方学习之后，山田决定回家重新建立联系，进一步了解她几乎不记得的地区。

山田说，她对在酒店接待处工作的时间感到兴奋，不小心听见了其他前居民谈论一些共同朋友的下落。

山田说：“如果这家酒店成为曾经住在这里的人的聚会场所，那就太好了。”“如果有人一直在想是否应该回来，我认为最好亲自看看情况。”