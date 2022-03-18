DANE：2022年1月，该国经济增长了7.8％

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

国家统计管理局（DANE）主任胡安·丹尼尔·奥维耶多（Juan Daniel Oviedo）公布了今年1月哥伦比亚经济增长的数字。此信息基于截至同一日期的2021年的数字。

该国有实体报告了对经济增长贡献最大的活动，重点是归类为第三方的运输和仓储，贸易，住宿和餐饮服务，占哥伦比亚经济增长7.8％的6.3％。

然而，尽管数字有所改善，但2022年1月与2021年12月相比下降了2.2个百分点，这是由于圣诞节期间解散业务而导致的通常修正。

同时，金融和保险等一些活动受到影响，下降了28.6％，也以2021年1月为参考，与2020年相比下降了25％多一点。

该实体的董事评论说：“这是由于最后一次支付了与Hidroituango项目相关的补偿。”

本周五，由董事奥维耶多（Oviedo）主持的新闻发布会公布了ISE经济监测指标的结果。艺术、文化和娱乐活动的增长也脱颖而出。

根据DANE负责人的说法，这是由于与Covid-19相关的生物安全措施具有灵活性，以及今年迄今为止在该国发生的不同空间和活动中采取的各种措施，其中包括酒吧，餐馆，娱乐和体育场所的容量增加，因为以及举办音乐会的户外场地。

引用文件图像。一名员工在波哥大的一家商店里清点哥伦比亚比索的钞票。哥伦比亚。2018 年 12 月 28 日。路透社/Luisa Gonzalez

胡安·丹尼尔·奥维耶多（Juan Daniel Oviedo）评论说：“这是对取消行动和容量限制的影响的贡献，这些限制影响了艺术和娱乐活动的恢复。”

同时，在-2.2％的月度变化中，DANE保证，这要归功于农业活动和开采量的减少，最终导致0.3％，当时为2.7％。

另一方面，次要活动，例如纺织品，食品和饮料的生产以及与石油，橡胶和其他材料制品的制造有关的一切活动为该国的经济增长贡献了1.8％，其中12.4个百分点是该国的数字。呈现的年度变化。

最后，国家统计局局长总结了该国宣布的经济增长：“这反映出1月份经济活动和就业的增长扩大了增长差距，这是经济复苏和就业动态中必须考虑的因素”。

因此，根据国家统计实体的报告，每项活动的加权值都是根据其增长情况确定的：初级（12.8％），二级（17.4％）和第三产业（69.8％）。





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