哥斯达黎加总统候选人交换批评

3月18日，圣何塞，哥斯达黎加民族解放党总统候选人何塞·玛丽亚·菲格雷斯警告说，他的对手社会民主党的罗德里戈·查韦斯的民粹主义及其可能对该国构成的风险。 两位将于4月3日在第二轮比赛中面对对方的候选人交换了批评。前总统（1994-1998）菲格雷斯在访问卡塔戈省的追随者时表示，投票给查韦斯 “是进入空白的飞跃”，涉及 “破坏的危险”。 “我们已经在哥斯达黎加附近的其他国家看到了这种民粹主义模式。菲格雷斯说，这种模式导致了其他社会的毁灭，在这里不会发生。” 这位解放主义者候选人补充说，相反，他的党的提议包括 “尊重民主和国家的制度性”，还有 “一个强有力的计划和一支有能力实现该计划的人员团队”。 就他而言，查韦斯在分发给媒体的声明中回答说，由于 “你（解放）离开该国的真空”，人民正在寻求改变。 “数十万哥斯达黎加人的橱柜和厨房空无一人，因为贵国政府、民族解放党、奥斯卡·阿里亚斯（2002-2006年）和劳拉·钦奇利亚（2010-2014年）的不负责任，以及你们如何与PAC（执政的公民行动党）一起管理国家在过去的16年里，” 查韦斯说。 这位候选人在竞选期间曾攻击过La Nación和Teletica等多家媒体，他强调说：“人们认识到，变革是必不可少的，需要立即进行变革，因为你造成了真空，因为对那些统治我们的人的诚实的信任真空。” “人们知道，改变不是要把钥匙还给你。唐·何塞·玛丽亚现在辞职了，” 查韦斯说。 哥斯达黎加的第二轮选举将于4月3日举行。